Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep patlaması, altın fiyatlarını zirveye taşımaya devam ediyor. Güne yükseliş trendiyle başlayan altın piyasasında hareketli dakikalar yaşanırken, çeyrek altından cumhuriyete, 22 ayar bilezikten 24 ayar saf altına kadar tüm rakamlar sil baştan güncellendi.

Yatırımcısını sevindiren, düğün yapacakları ise kara kara düşündüren serbest piyasadaki en son rakamları sizler için derledik. İşte piyasalardan alınan en güncel verilere göre, altının türlerine göre alış ve satış fiyatları:

GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Altının büyük yatırımcıları tarafından en çok tercih edilen Cumhuriyet altını ve Ata Lira cephesinde makas aralığı dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını bugün 98 bin 400 liradan alınırken, 103 bin liradan satışa sunuluyor. Ata Lira ise 40 bin 480 lira alış ve 42 bin 380 lira satış fiyatıyla piyasada işlem görüyor.

LİRALIK ALTIN, YARIM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırım ve takı amaçlı en çok sirkülasyona sahip olan altın türlerinde de yükseliş sürüyor. Liralık altın 39 bin 360 liradan alınırken 41 bin 200 liradan satılıyor. Yarım altın almak isteyenler için alış fiyatı 19 bin 680 lira, satış fiyatı ise 20 bin 600 lira olarak belirlendi. Yastık altı yatırımcısının göz bebeği çeyrek altın ise bugün 9 bin 840 liradan alınıp, 10 bin 300 liradan vitrinlerdeki yerini alıyor.

24 AYAR ALTIN, 22 AYAR BİLEZİK VE AYAR GRUPLARI

Has altın olarak bilinen 24 ayar altının gramı 6 bin 110 liradan alınırken, 6 bin 310 liradan alıcı buluyor. Kadınların hem süs hem yatırım aracı olarak gördüğü 22 ayar bileziğin alış fiyatı 5 bin 610 lira olurken, satış fiyatı 6 bin 30 liraya kadar ulaştı. Son olarak, daha uygun bütçeli takı alternatifleri sunan 14 ayar altın ise 3 bin 450 liradan el değiştiriyor.