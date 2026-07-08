Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik "Yeni Doğum Yardımı" uygulamasını sürdürüyor.

1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocukları kapsayan bu yardım programında, ailelere maddi destek sağlanması amaçlanıyor. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, işlemlerini herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan e-Devlet kapısı üzerinden hızlıca gerçekleştirebiliyor.

GÜNCEL DESTEK MİKTARLARI VE ÖDEME PLANI

Doğum yardımı programı, çocukların doğum sırasına göre farklı ödeme modelleri ve tutarları içeriyor. Bakanlığın belirlediği güncel destek miktarları ve ödeme planı şu şekilde uygulanıyor:

1. Çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılıyor.

2. Çocuk için: Çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL düzenli ödeme yapılıyor.

3. ve üzeri çocuklar için: Çocuk yine 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL tutarında düzenli doğum yardımı aktarılıyor.

Söz konusu yardımda ilk çocuk için ödemeler tek seferlik olarak kalırken, 2. ve sonraki çocuklar için destekler çocuk 60 aylık olana kadar her ay düzenli olarak yatırılmaya devam ediyor.

ŞARTLAR NELER?

Programdan yararlanabilmek için temel şart, çocukların 01.01.2025 ve sonrasında canlı doğmuş olması ve ailenin Türkiye’de ikamet etmesi olarak öne çıkıyor. Hak sahipliği sürecinde eğer anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvurunun öncelikli olarak anne tarafından yapılması gerekiyor; ancak annenin adına babanın da başvuru yapmasına imkan tanınıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların onaylanmasının ardından ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.