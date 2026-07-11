Malatya Kuyumcular Odası tarafından yayımlanan güncel fiyat listesiyle birlikte, şehirde hafta sonunun ilk gününde geçerli olan altın fiyatları belli oldu. Vatandaşların ve yatırımcıların kuyumcu işlemlerinde baz alacağı resmi listede, sarrafiye ürünlerinden gram altına ve bileziğe kadar tüm türlerin alış ile satış değerleri kuruşu kuruşuna netlik kazandı.

Malatya’da en çok işlem gören sarrafiye ürünlerinde fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Çeyrek Altın: 9 bin 980 TL’den alınırken, 10 bin 430 TL’den satılıyor.

Yarım Altın: 19 bin 960 TL alış fiyatına karşılık, 20 bin 860 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

GRAM ALTIN VE 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Has altın ve takılık ürünlerde ise tezgahlara şu rakamlar yansıdı:

24 Ayar Altın (Gram): Kuyumcular tarafından 6 bin 160 TL’den geri alınırken, vatandaşa 6 bin 370 TL’den satılıyor.

22 Ayar Bilezik: Gram alış fiyatı 5 bin 660 TL, gram satış fiyatı ise 6 bin 90 TL olarak uygulanıyor.

14 Ayar Altın: Gram bazında alış fiyatı 3 bin 470 TL olarak listelendi.

CUMHURİYET, ATA LİRA VE BÜYÜK ALTIN GRUPLARI

Yüksek bütçeli birikim takılarında ise alım ve satım dengesi şöyle şekillendi:

Cumhuriyet 2.5 Altın: 99 bin 800 TL alış, 104 bin 300 TL satış fiyatıyla listede yer alıyor.

Ata Lira: 41 bin 60 TL’den satın alınırken, vitrinlerde 42 bin 910 TL’den satışa sunuluyor.

Liralık Altın: 39 bin 920 TL alış ve 41 bin 720 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.