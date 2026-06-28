Malatya’da bugün (28 Haziran 2026 Pazar) yaşamını yitiren vatandaşlar, kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan günlük defin listesinde, bugün acısı yüreğimizi yakan 9 vefat ilanı yer alıyor.

Hayatının baharında aramızdan ayrılan gençlerden asırlık çınarlara kadar, bugün Malatya merkez ve ilçelerinde toprağa verilen hemşehrilerimizin detaylı bilgileri şu şekildedir:

1. YUSUF BİRSİN (85 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Besi / Ali

Besi / Ali Doğum Yeri: Maman

Maman Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Orduzu Mh. Orduzu TOKİ 3 Battalgazi / Malatya

Orduzu Mh. Orduzu TOKİ 3 Battalgazi / Malatya Yakını (Oğlu): Ramazan Birsin - 0552 901 40 44

2. FADİME TUNGA (72 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Emine / Musa

Emine / Musa Doğum Yeri: Malatya

Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Özalper Mh. Peri Sk. No:17 Yeşilyurt / Malatya

Özalper Mh. Peri Sk. No:17 Yeşilyurt / Malatya Yakını (Oğlu): Fatih Tunga - 0505 672 54 29

3. HATUN GÜNER (62 Yaşında)

Anne / Baba Adı: İnce / Hasan

İnce / Hasan Doğum Yeri: Akçadağ

Akçadağ Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Şehir Mezarlığı Taziye Adresi: Gazi Mh. Çağdaş Sk. No:15 Yeşilyurt / Malatya

Gazi Mh. Çağdaş Sk. No:15 Yeşilyurt / Malatya Yakını (Oğlu): Ali Güner - 0536 977 23 21

4. HARUN HASAR (19 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Gülhan / Maksun

Gülhan / Maksun Doğum Yeri: Akçadağ

Akçadağ Defin Yeri: Keklikpınar Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığı

Keklikpınar Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Keklikpınar Mh. Akçadağ / Malatya

Keklikpınar Mh. Akçadağ / Malatya Yakını (Abisi): Hamza Hasar - 0507 631 54 12

5. MERYEM KOÇ (99 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Ayşe / Salih

Ayşe / Salih Doğum Yeri: Hekimhan

Hekimhan Defin Yeri: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı

Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya

Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Yakını (Oğlu): Halim Koç - 0544 963 92 20

6. MÜŞERREF ERDOĞMUŞ (81 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Hanife / Abdurrahman

Hanife / Abdurrahman Doğum Yeri: Malatya

Malatya Defin Yeri: Gündüzbey Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Gündüzbey Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Gündüzbey Mh. Yeşilyurt / Malatya

Gündüzbey Mh. Yeşilyurt / Malatya Yakını (Oğlu): Mahmut Erdoğmuş - 0535 740 05 70

7. ADİLE KÖSE (74 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Ayşe / Emir Ömer

Ayşe / Emir Ömer Doğum Yeri: Akçadağ

Akçadağ Defin Yeri: Şahanahan Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Şahanahan Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Şahnahan Mh. Yeşilyurt / Malatya

Şahnahan Mh. Yeşilyurt / Malatya Yakını (Oğlu): Cihangir Köse - 0537 882 34 44

8. TUNCAY DEMİREL (38 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Lütfiye / Cengiz

Lütfiye / Cengiz Doğum Yeri: Hekimhan

Hekimhan Defin Yeri: Karaçayır Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı

Karaçayır Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Karaçayır Mh. Kuluncak / Malatya

Karaçayır Mh. Kuluncak / Malatya Yakını (Amcaoğlu): Ünal Demirel - 0536 654 17 45

9. ZEYNAL AKKOL (66 Yaşında)

Anne / Baba Adı: Zehra / Nazım

Zehra / Nazım Doğum Yeri: Arguvan

Arguvan Defin Yeri: Gürge Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı

Gürge Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı Taziye Adresi: Gürge Mh. Arguvan / Malatya

Gürge Mh. Arguvan / Malatya Yakını (Oğlu): Onur Can Akkol - 0532 282 97 13

Malatya sokaklarında bugün yankılanan bu acı haberler, taziye evlerinde bir araya gelen hemşehrilerimizin dualarıyla paylaşılıyor. Busabah Medya ailesi olarak aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.