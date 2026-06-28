Malatya’da bugün (28 Haziran 2026 Pazar) yaşamını yitiren vatandaşlar, kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan günlük defin listesinde, bugün acısı yüreğimizi yakan 9 vefat ilanı yer alıyor.
Hayatının baharında aramızdan ayrılan gençlerden asırlık çınarlara kadar, bugün Malatya merkez ve ilçelerinde toprağa verilen hemşehrilerimizin detaylı bilgileri şu şekildedir:
1. YUSUF BİRSİN (85 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Besi / Ali
- Doğum Yeri: Maman
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Taziye Adresi: Orduzu Mh. Orduzu TOKİ 3 Battalgazi / Malatya
- Yakını (Oğlu): Ramazan Birsin - 0552 901 40 44
2. FADİME TUNGA (72 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Emine / Musa
- Doğum Yeri: Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Taziye Adresi: Özalper Mh. Peri Sk. No:17 Yeşilyurt / Malatya
- Yakını (Oğlu): Fatih Tunga - 0505 672 54 29
3. HATUN GÜNER (62 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: İnce / Hasan
- Doğum Yeri: Akçadağ
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Taziye Adresi: Gazi Mh. Çağdaş Sk. No:15 Yeşilyurt / Malatya
- Yakını (Oğlu): Ali Güner - 0536 977 23 21
4. HARUN HASAR (19 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Gülhan / Maksun
- Doğum Yeri: Akçadağ
- Defin Yeri: Keklikpınar Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Keklikpınar Mh. Akçadağ / Malatya
- Yakını (Abisi): Hamza Hasar - 0507 631 54 12
5. MERYEM KOÇ (99 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Ayşe / Salih
- Doğum Yeri: Hekimhan
- Defin Yeri: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya
- Yakını (Oğlu): Halim Koç - 0544 963 92 20
6. MÜŞERREF ERDOĞMUŞ (81 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Hanife / Abdurrahman
- Doğum Yeri: Malatya
- Defin Yeri: Gündüzbey Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Gündüzbey Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Yakını (Oğlu): Mahmut Erdoğmuş - 0535 740 05 70
7. ADİLE KÖSE (74 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Ayşe / Emir Ömer
- Doğum Yeri: Akçadağ
- Defin Yeri: Şahanahan Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Şahnahan Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Yakını (Oğlu): Cihangir Köse - 0537 882 34 44
8. TUNCAY DEMİREL (38 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Lütfiye / Cengiz
- Doğum Yeri: Hekimhan
- Defin Yeri: Karaçayır Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Karaçayır Mh. Kuluncak / Malatya
- Yakını (Amcaoğlu): Ünal Demirel - 0536 654 17 45
9. ZEYNAL AKKOL (66 Yaşında)
- Anne / Baba Adı: Zehra / Nazım
- Doğum Yeri: Arguvan
- Defin Yeri: Gürge Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı
- Taziye Adresi: Gürge Mh. Arguvan / Malatya
- Yakını (Oğlu): Onur Can Akkol - 0532 282 97 13
Malatya sokaklarında bugün yankılanan bu acı haberler, taziye evlerinde bir araya gelen hemşehrilerimizin dualarıyla paylaşılıyor. Busabah Medya ailesi olarak aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.