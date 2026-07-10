Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için merakla beklenen güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Malatya’da ve bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gün boyunca güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, yağış öngörülmüyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Ani bir sıcaklık değişimi beklenmeyen Malatya’da rüzgarın gün içinde değişik yönlerden hafif, yer yer ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Açık ve az bulutlu 36 derece

Akçadağ: Açık ve az bulutlu 35 derece

Arapgir: Açık ve az bulutlu 34 derece

Arguvan: Açık ve az bulutlu 34 derece

Battalgazi: Açık ve az bulutlu 36 derece

Darende: Açık ve az bulutlu 36 derece

Doğanşehir: Açık ve az bulutlu 33 derece

Doğanyol: Açık ve az bulutlu 36 derece

Hekimhan: Açık ve az bulutlu 35 derece

Kale: Açık ve az bulutlu 37 derece

Kuluncak: Açık ve az bulutlu 34 derece

Pütürge: Açık ve az bulutlu 35 derece

Yazıhan: Açık ve az bulutlu 39 derece

Yeşilyurt: Açık ve az bulutlu 37 derece.