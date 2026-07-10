Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için merakla beklenen güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Malatya’da ve bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gün boyunca güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, yağış öngörülmüyor.
Vatandaşların yakından takip ettiği hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Ani bir sıcaklık değişimi beklenmeyen Malatya’da rüzgarın gün içinde değişik yönlerden hafif, yer yer ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Açık ve az bulutlu 36 derece
Akçadağ: Açık ve az bulutlu 35 derece
Arapgir: Açık ve az bulutlu 34 derece
Arguvan: Açık ve az bulutlu 34 derece
Battalgazi: Açık ve az bulutlu 36 derece
Darende: Açık ve az bulutlu 36 derece
Doğanşehir: Açık ve az bulutlu 33 derece
Doğanyol: Açık ve az bulutlu 36 derece
Hekimhan: Açık ve az bulutlu 35 derece
Kale: Açık ve az bulutlu 37 derece
Kuluncak: Açık ve az bulutlu 34 derece
Pütürge: Açık ve az bulutlu 35 derece
Yazıhan: Açık ve az bulutlu 39 derece
Yeşilyurt: Açık ve az bulutlu 37 derece.