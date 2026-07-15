Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Levent, mali süreçleri yönetmekte zorlandığını itiraf ederken, hakkındaki iddialara sert yanıtlar verdi. İşte Haluk Levent'in ifadesinden öne çıkan en çarpıcı detaylar…

"Ne Kendimi Ne de İşlerimi Doğru Dürüst Yönetemedim"

Emniyet ifadesinde özeleştiride bulunan Haluk Levent, derneğe ait çek ve senetleri bazı yerlerde teminat olarak kullandığını kabul etti. Yaşanan süreci finansal bir yönetim hatası olarak değerlendiren Levent,

"Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi"

İfadelerini kullandı.

"Tüm Belgeler Valiliklerde Kayıtlı"

Soruşturma kapsamında yöneltilen yardım paralarının akıbetine dair soruya yanıt veren ünlü sanatçı, 2023 yılındaki büyük deprem felaketinde yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL toplandığını ve bu paranın 4 milyar TL'lik kısmının ilk yıl doğrudan sahada kullanılarak kuruşu kuruşuna belgelendiğini vurguladı. Gelen yardımların tamamına yakınının iki yıl içerisinde deprem bölgesindeki çalışmalara harcandığını belirten Levent, özellikle herhangi bir usulsüzlük ya da şüpheye yer bırakmamak adına tüm faturaların ve teslim-tesellüm belgelerinin Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana Valiliklerinde kayıtlı olduğunu ifade etti. Kendisinin hedef alınmasının bu yardımlarla bir ilgisi bulunmadığını dile getiren sanatçı, "Benim burada olmamın sebebi 2026 yılında başlayan durumla alakalıdır" diyerek sürecin geçmişteki deprem bağışlarıyla ilişkilendirilemeyeceğini savundu.

"Borsa Gibi Pis Bir Zaafım Var"

Yaşadığı ekonomik sıkıntıların temelinde borsa yatırımlarının yattığını açık yüreklilikle itiraf eden Haluk Levent,

"Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım"

derneğin kasasına kesinlikle dokunmadığını iddia etti.

"Bilinçli ve Kasıtlı Bir Operasyon Yapıldı"

Gözaltına alınma zamanlamasına tepki gösteren Levent, borçlarına karşılık derneğe devretmek istediği ve güncel değeri 150 milyon TL olan 20 adet taşınmazın tapu devrinin bilerek engellendiğini öne sürdü.

İşlemlerin tamamlanmasına ramak kala operasyonun pazar gününe çekildiğini belirten ünlü sanatçı Haluk Levent,

"Eğer salı günü gözaltına alınsaydım tapu işlemleri bitecek ve Ahbap Derneği'nden hiçbir şekilde yasal olmayan para çıkışı görünmeyecekti. Bu operasyon, sırf herkesi örgüt üyesi yapıp gözaltına almak için eşyanın tabiatına aykırı şekilde pazar günü yapıldı"

diyerek sözlerini noktaladı.