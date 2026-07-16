CHP'nin 103 yıllık köklü tarihine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Enver Kiraz, partinin savaş meydanlarında kurulan, cumhuriyeti ilan eden ve çok partili sistemi getiren dünyadaki en önemli siyasi yapılardan biri olduğunu hatırlattı. Tarih boyunca kapatılma süreçleri dahi yaşandığını belirten Kiraz, bugün ise çok daha farklı bir kaos ortamının içinde olunduğuna dikkat çekti.

Bu kaotik ortamın parti içindeki arkadaşların mücadelesinden kaynaklandığını söyleyen Kiraz, gündemden düşmeyen hukuki sürece değindi.

"İlk Kez Duyduk, Google'dan Baktık Butlan Nedir?"

Kamuoyunda ve parti tabanında kafa karışıklığına yol açan hukuki terimler hakkında konuşan Kiraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir butlan meselesi ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın çoğunun bilmediği, çoğumuzun bilmediği, hatta bazen Malatya örneğinde olduğu gibi bir örgüt atanmış, ona da 'butlan' diyorlar ama bu butlan değil. Butlan, eskiye görevi vermek anlamında. Bunu ilk defa yaşadığımız için biz de ilk butlanı duyduğumuzda falan belki Google'dan baktık, belki başka şeylerden de baktık. Çünkü gerçekten Türkiye'de böyle bir örnek yok. İlk defa böyle bir örnek gerçekleşiyor ve seçim kurultaydan 3 yıl sonra gerçekleşiyor. 2023 yılında kurultay olmuş, 2026 yılında böyle bir butlan işi ortaya çıkıyor."

"Kendi Partisini Adliyeye Taşımak CHP Adına Utanç Verici!"

Mahkemenin verdiği karar sonucunda 2020 yılında seçilmiş olan genel başkan ve kurulların tekrar göreve getirildiğini, 2023 kurultayının tekrarlanması yönünde bir sürecin başladığını belirten Enver Kiraz, partiyi yargı koridorlarına sürükleyenlere çok sert tepki gösterdi. Kiraz, şunları kaydetti:

"Bu davalara sebep olan, partiyi mahkeme koridorlarına taşıyan her kimse; gerek kurultayda sebep olan gerek sonrasında işte davalar açarak buna sebebiyet veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı veya diğerleri... Bunlar partinin en büyük düşmanları. Buna söyleyecek ben başka bir şey bulamıyorum. Sonuçta bunlar gidip kendi partilerini yargı, adliye koridorlarına taşıyarak gerçekten bence Cumhuriyet Halk Partisi adına utanç verici bir pozisyon aldılar."

"Koltuk Kavgası Sadece Körükleniyor"

Televizyon kanallarında her akşam sadece CHP'nin tartışılmasından derin bir rahatsızlık duyduğunu ifade eden Kiraz, ülkenin ekonomik sorunları ve vatandaşın gerçek dertleri dururken bu kavgaların bilerek körüklendiğini söyledi. Hem şu an atanmış olan yöneticilerin hem de görevden uzaklaştırılan genel merkezin sürece sağduyulu yaklaşmadığını belirten eski İl Başkanı, şu eleştirilerde bulundu:

"Bütün televizyonları açtığımızda akşam Cumhuriyet Halk Partisi tartışılıyor. Sanki ülkede hiçbir sorun yok, herkesin durumu iyi, herkes zenginleşmiş gibi tamamen CHP'yi tartışan, kavgayı körükleyen bir tablo var. Maalesef gerek şu anda atanmış olan yöneticiler, gerek seçilmiş ve görevden uzaklaştırılmış genel merkez yöneticileri olmak üzere bu kavgayı genelde körükleyerek yaklaştık. Ben bu körüklemeden yana değildim. Bu kavganın sadece bir koltuk üzerinden yürüdüğünü fark ettim süreç içerisinde ve bunun doğru bir tavır olmadığını baştan beri söylüyorum." CHP Malatya’da yeniden yapılanma: Battalgazi’ye yeni başkan, iki ilçeye yeni yönetim İçeriği Görüntüle

"99 Baraj Gecesinde Ağlayan Bir Gençtim, Bugün Yaşananlar Beni Kahrediyor"

Partiye olan bağlılığını kendi geçmişinden örneklerle anlatan Enver Kiraz, Malatya CHP'de Veli Ağbaba dışındaki herkesten daha fazla emeği olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz kendi gözlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi'nde açtık. Babadan, atadan bu partinin anlayışıyla büyüdük. 11 yılı il başkanlığı olmak üzere 25 yıl aktif siyaset yaptım. Türkiye'de de cumhuriyet tarihinde de 11 yıl il başkanlığı yapmış çok az kişi vardır. 1999 yılında ilk oyumu kullanmıştım ve parti baraj altında kaldığında o gece sabaha kadar ağlayan bir gençtim. En zor dönemlerde, birçok kişinin partiden kaçıp başka partiler kurmaya çalıştığı o baraj altı dönemde biz partiyi sahiplendik. Onun için şu anda yaşananlar gerçekten beni kahrediyor."