Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 109.900 TL | Satış: 115.300 TL
Ata Lira — Alış: 45.320 TL | Satış: 47.510 TL
Liralık Altın — Alış: 43.960 TL | Satış: 46.120 TL
Yarım Altın — Alış: 21.980 TL | Satış: 23.060 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.990 TL | Satış: 11.530 TL
14 Ayar — Alış: 3.850 TL | Satış: —
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.260 TL | Satış: 6.700 TL
24 Ayar Altın — Alış: 6.820 TL | Satış: 7.040 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.