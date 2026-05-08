Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Malatya'da Altın Alan Kazandı Mı Kuyumcular Odası Güncel Fiyat Listesini Açıkladı

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 109.900 TL | Satış: 115.300 TL

Ata Lira — Alış: 45.320 TL | Satış: 47.510 TL

Liralık Altın — Alış: 43.960 TL | Satış: 46.120 TL

Yarım Altın — Alış: 21.980 TL | Satış: 23.060 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.990 TL | Satış: 11.530 TL

Son dakika! Hidayet Mahallesi'nde bıçaklı silahlı kavga
14 Ayar — Alış: 3.850 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.260 TL | Satış: 6.700 TL

24 Ayar Altın — Alış: 6.820 TL | Satış: 7.040 TL

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK