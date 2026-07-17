Küresel ekonomik gelişmelerin ve makroekonomik verilerin gölgesinde yön arayan değerli metaller piyasası uluslararası finans kuruluşlarının yakın takibinde bulunuyor. İngiltere merkezli bankacılık devi yayımladığı yeni raporda altının rotasını kısa ve orta vadeli iki farklı senaryo üzerinden inceledi.

GÜVENLİ LİMAN ROLÜ ZAYIFLADI

Yayımlanan rapor altının geleneksel portföy çeşitlendirme aracı kimliğini korumasına rağmen hisse senetlerine karşı sunduğu kalkan işlevinin 2026 yılı genelinde azaldığını saptadı. Değerli metal bu yıl hisse senedi piyasalarıyla büyük oranda aynı doğrultuda hareket etti. Bu paralel seyir altının piyasa dalgalanmalarına karşı üstlendiği koruyucu niteliği eritti.

Ocak ayı sonunda ons başına 5 bin 598 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini kaydeden kıymetli metal nisan ayındaki Ortadoğu krizlerinde beklenen güvenli liman talebini toplayamadı. Fiyatlar sıcak çatışma ortamında artış göstermek yerine tam tersi bir ivmeyle geriledi.

YÜKSEK REEL FAİZLER FİYATLARI SIKIŞTIRIYOR

HSBC uzmanları kısa vadeli piyasa hareketlerini büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin belirlediğini vurguladı. Yüksek reel faizler ve güçlenen dolar endeksi yatırımcılar üzerinde ağır bir baskı yaratıyor.

Herhangi bir faiz getirisi sunmayan altını kasada tutmanın fırsat maliyeti Amerikan tahvillerindeki yükselişle birlikte tırmanıyor. Analistler bu tablonun fiyatları şimdilik dar bir aralığa hapsettiğini kaydetti.

ORTA VADEDE YENİ YÜKSELİŞ İHTİMALİ

Kurum kısa vadeli daralmaya rağmen altının orta ve uzun vadeli yolculuğuna dair olumlu beklentisini değiştirmedi. Finansal piyasalarda süregelen portföy çeşitlendirme ihtiyacı altını güçlü tutuyor.

Merkez bankalarının hız kesmeyen fiziki altın alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına yönelen sürekli nakit akışı orta vadeli yükseliş beklentisinin omurgasını oluşturuyor. Kurmaylar mevcut makroekonomik desteklerin etkisiyle yıl sonuna kadar altın fiyatlarında ilave artışların yaşanacağını tahmin ediyor.