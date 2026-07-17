Dünya kuru kayısı başkenti Malatya, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bu yıl 28. kez kapılarını açan Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı, kentin tarımsal vizyonu ve deprem sonrası yürütülen çalışmalar açısından tarihi açıklamalara sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya ekonomisine can suyu olacak milyarlık yeni projeleri tek tek ilan etti.

İki Büyük İlçeye 3.6 Milyar TL'lik Altyapı Hamlesi

Malatya halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt bölgesinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren dev altyapı müjdesini şu sözlerle verdi:

"Hepinizin malumu Battalgazi ve Yeşilyurt'un içme suyu altyapısını güçlendirecek bir proje çalışmamız vardı. Bunda da bu projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalara başladık. Yaklaşık 3.6 milyar liralık bir maliyetle inşallah bunu da kazandırmaya gayret ediyoruz. Malatya içme suyu isale hattının 1. kısım kapsamında biliyorsunuz tamamlandı 1.2 milyar liralık bir bütçeyle."

"Deprem Zamanında Beni En Çok Korkutan Yerdi"

Bakan Yumaklı, deprem sürecinde yaşadığı büyük endişeyi ve sonrasında alınan önlemleri de ilk kez şu sözlerle itiraf etti:

"Sultansuyu Barajı'nın rehabilitasyonu, deprem zamanında beni en çok korkutan açıkçası Sultansuyu ile ilgili acaba herhangi bir sorun olur mu sorularıydı ve endişesiydi. Hamdolsun hiçbir problem olmadı. Ancak biz işimizi garantiye alıyoruz ve baraj rehabilitasyon işini de inşallah yeniden barajı daha güvenli hale getirecek şekilde bitirdik. Kurşunlu Göleti var. Bununla alakalı da yaklaşık 270 hektarlık bir alanın inşallah sulaması da gerçekleşmiş oldu."

Malatya’ya 75 Milyar TL Yatırım ve 100 Milyon TL Yeni Hibe Müjdesi

Son 24 yılda kente yapılan yatırımların devasa boyutuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, üreticileri sevindiren IPARD hibelerini ve yeni TMO deposunu şu net rakamlarla açıkladı:

"Son 24 yılı ele alacak olursak eğer, Malatya'mıza toplam 75 milyar liralık destek, tarımsal üretim yani tarım, orman ve sudan bahsediyorum, destek ve yatırım yapılmış oldu. Su ve sulama alanında 117 tesis hizmete alındı. 403.000 dekar arazi sulamaya açıldı ve bunun Malatya ekonomisine katkısı yaklaşık yıllık 7 milyar civarında. IPARD fonları dönem dönem çağrıya çıkıyor. 10. başvuru çağrımızda Malatya'dan başvuran 8 proje yaklaşık 100 milyon lira hibe desteği alarak inşallah kabul edildi. Bu 100 milyon sadece hibe desteği. Bunun yatırıma dönüşmesi 2 katı kadar olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Kayseri yolunda Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 4.000 m² kapalı alana sahip 20.000 tonluk hububat depolama tesisi inşaatında son aşamaya geldik."

Vali Seddar Yavuz: "Hiç Ürün Olmamasına Rağmen 250 Milyon Dolar İhracat Yaptık"

Festivalin açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise küresel iklim değişikliğine rağmen kentin kayısıda dünya lideri olduğunu belirterek çarpıcı ihracat rakamlarını paylaştı:

"Malatya en önemli tarım şehirlerinden bir tanesi. Yaklaşık 1 milyon dekar alanda şu anda biz kayısı üretimi gerçekleştiriyoruz. Verimin yüksek olduğu yıllarda da hatırı sayılır yaş kayısı ve kuru kayısı üretiyoruz ve bunu dünya piyasasına sunuyoruz ki geçen yıl tüm zorluklara rağmen 250 milyon dolarlık bir ihracatı gerçekleştirdik ki geçen yıl hiç ürünümüz olmamasına rağmen 250 milyon dolarlık bir katkı sunmuş sektörden bahsediyoruz.

"Gıda Arz Güvenliği Bir Ulusal Güvenlik Meselesidir"

Tarımın küçümsenmemesi gereken stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, siber güvenlik ile gıda güvenliğini şu cümlelerle kıyasladı:

"Dünyadaki en büyük krizlerden bir tanesi biliyorsunuz şu anda gıda krizi. Yani gıda arz güvenliğini sağlayamazsanız ulusal güvenliğinizi de sağlayamazsınız. Dolayısıyla siber güvenliğe önem verdiğiniz kadar gıda arz güvenliğine önem vermiyorsanız yine netice alabilmeniz mümkün değil. Biz koca bir yılı kayısıyla geçiriyoruz. Hangi bölgede hangi ürün varsa açıkçası bu sadece tarımsal bir ürün değil aynı zamanda bir kültür olarak da bunu kabul etmek gerekiyor."