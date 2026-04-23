Malatya'da küçükbaş hayvan yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu.

Olay, Malatya-Arapgir karayolu Morhamam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan küçükbaş hayvan yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaklaşık 80 koyun telef oldu.

18 ilde dev siber operasyon: Malatya dahil 127 gözaltı!
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA