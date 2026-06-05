Türkiye’de arıcılık sektörü ve fonksiyonel gıda üretimi için ezber bozan bir bilimsel araştırmaya imza atıldı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen ortak çalışmada, insan sağlığı için adeta bir şifa kaynağı olan arı sütünün kalitesini doğrudan etkileyen unsurlar gün yüzüne çıkarıldı.

Üç üniversitenin ortak araştırması; arı sütünün kalitesinin bölgesel flora (bitki çeşitliliği) ve arılara verilen ek besinlere (şeker türleri) göre dramatik şekilde değişiklik gösterdiğini kanıtladı.

DOĞANŞEHİR VE BATTALGAZİ KARŞILAŞTIRILDI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiramis Karlıdağ yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, arıların beslenme alışkanlıkları ve lokasyon faktörleri büyüteç altına alındı. Multidisipliner bir yaklaşımla yürütülen çalışmada, Malatya'nın doğasıyla öne çıkan iki farklı ilçesi, Doğanşehir ve Battalgazi laboratuvar verileriyle karşılaştırıldı.

Araştırma kapsamında arı kolonileri üç farklı endüstriyel şeker ve bir kontrol grubuyla beslenerek, bu besinlerin arı sütü miktarı ile içeriğine olan etkileri incelendi.

GLİKOZLA BESLENEN KOLONİLERDE ŞAŞIRTAN "10-HDA" SONUCU

Arı sütünün biyolojik aktifliğini ve kalitesini belirleyen en önemli parametrelerden biri olan 10-HDA (10-hidroksi-2-dekenoik asit) ve fenolik bileşikler açısından Doğanşehir'den çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Doç. Dr. Semiramis Karlıdağ, araştırmanın en dikkat çekici bulgusunu şu sözlerle paylaştı:

"Özellikle Doğanşehir grubunda glikoz verdiğimiz kolonilerimizde arı sütü kalitesinin 10-HDA bakımından daha yüksek olduğunu gözlemledik. Fenolik bileşikler ve şeker içerikleri açısından bu bölgeden elde ettiğimiz verilerde çok daha olumlu sonuçlar elde etmiş olduk."

Karlıdağ, glikoz grubunda elde edilen bu üstünlüğün, ticari arı sütü üretimi yapan arıcılar için çok önemli bir yol gösterici ve belirteç olacağını ifade etti.

ARI SÜTÜ KALİTESİNİ ETKİLEYEN DİĞER UNSURLAR NELER?

Arı sütünün, kovandaki 5 ila 15 günlük genç işçi arılar tarafından salgılandığını ve ana arı ile larvaların beslenmesinde kullanılan hayati bir gıda olduğunu hatırlatan uzmanlar, sütün bileşimini etkileyen diğer faktörleri ise şöyle sıraladı:

Coğrafi Şartlar ve Flora: Bölgedeki bitki çeşitliliği sütün kalitesini doğrudan değiştiriyor.

Arı Irkı: Koloninin genetik yapısı üretim performansını etkiliyor.

Yaş ve Tecrübe: Transfer edilen larvaların yaşı ve transfer işlemini yapan kişinin deneyimi verimlilikte rol oynuyor.