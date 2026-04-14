Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Malatya İl Başkanlığı, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehre damga vuran bir organizasyona imza attı. Şehit aileleri ve gaziler yararına düzenlenen kermes, Malatyalıları birlik ve beraberlik çatısı altında buluşturdu.

EMNİYET TEŞKİLATI SAHADAYDI

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay’ın büyük destekleriyle hayata geçirilen kermes programına, emniyet teşkilatının üst düzey isimleri de katılım sağladı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Yılmaz ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, kermes alanını ziyaret ederek hem ailelerle bir araya geldi hem de organizasyona destek verdi.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kermeste en çok dikkat çeken detay, şehit aileleri ve gazi yakınlarının kendi elleriyle hazırladığı ürünler oldu. Stantlarda yer alan;

Yöresel lezzetler ve ev yemekleri,

El işi göz nuru ürünler,

Özel tasarım hediyelik eşyalar,

kısa sürede vatandaşlar tarafından satın alındı. Etkinlik sayesinde hem maddi kaynak oluşturuldu hem de şehit emanetlerine olan vefa borcu bir kez daha hatırlandı.

"AMACIMIZ GÖNÜLLERE DOKUNMAK"

Organizasyonun sadece bir satış etkinliği olmadığını belirten EMŞAV yetkilileri, asıl hedefin şehit aileleri ve gazilerin kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Kermesten elde edilen tüm gelir, ihtiyaç sahibi şehit ve gazi ailelerine ulaştırılacak.

BAŞKAN SELAĞZI’NDAN ANLAMLI TEŞEKKÜR

EMŞAV Malatya İl Başkanı Zeynal Selağzı, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Selağzı, "Bizleri yalnız bırakmayan başta İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kayhan Ay olmak üzere, tüm emniyet teşkilatımıza ve kadirşinas Malatya halkına teşekkür ediyoruz. Bu destekler bizim için en büyük moral kaynağıdır" dedi.