Malatya’nın merkezinde yer alan eski Küçük Sanayi Sitesi’nde sahipsiz bir şekilde günlerdir akan su, BUSABAH Medya ekiplerimizin ihbar girişimiyle kontrol altına alındı. Bir musluğun üzerine pantolon atılarak gizlenmeye çalışılan ancak şarıl şarıl akmaya devam eden su, MASKİ ekiplerinin müdahalesiyle kesildi.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Eski Sanayi Sitesi içerisinde yer alan ağır hasarlı bir binada, bozuk bir musluktan tonlarca suyun boşa akması dikkat çekti. İlginç olan ise, suyun sesini kesmek veya akışını gizlemek amacıyla musluğun üzerine bir pantolon ve kemer bırakılmış olmasıydı. Durumun ciddiyetini fark eden BUSABAH Medya ekibi, su israfının önüne geçmek adına vakit kaybetmeden MASKİ yetkilileri ile irtibata geçti.

BUSABAH MEDYA EKİPLERİ İHBARDA BULUNDU

Görüntülerin kayıt altına alınmasının ardından BUSABAH Medya, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ihbar hattına durumu açıkladı. İhbarı değerlendiren MASKİ ekipleri, belirtilen adrese kısa sürede ulaşarak boşa akan suyu kesti ve gerekli onarım çalışmalarını başlattı.

EDİTÖR NOTU

"6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin her bir damlası, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde hayati bir öneme sahip. Özellikle altyapı hassasiyetinin sürdüğü bu dönemde; bir musluktan boşa akan su, sadece ekonomik bir kayıp değil, yarınlarımızdan çalınan bir mirastır.

BUSABAH Medya ekibi olarak, her bir kaynağımızın korunması konusunda toplumsal duyarlılığın sesi olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki; israf edilen her damla, gelecekteki susuzluğun habercisidir. Lütfen çevrenizdeki benzer arızaları yetkililere bildirmeyi ihmal etmeyin."