Doğanşehir ilçesinde bulunan Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi yılda binlerce kişiye hizmet veriyor. Peki, hastaneye ismi verilen Esra Köse Başaran kimdir?

ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN KİMDİR?

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hizmet veren Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi, adını terör saldırısında hayatını kaybeden bir kamu görevlisinden alıyor. İlçede yaşayan birçok kişi tarafından merak edilen Esra Köse Başaran’ın hayatı ve şehadetine ilişkin detaylar dikkat çekiyor.

Esra Köse Başaran, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde görev yapan bir memurdu. Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan Başaran, 13 Ocak 2016 gecesi terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı sırasında evindeydi. Emniyet lojmanlarını hedef alan bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ağır hasar oluşurken, Başaran da hayatını kaybederek şehit oldu.

POLİS MEMURU EŞİ VE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YARALI KURTULDU

Saldırı sırasında eşi polis memuru Cengiz Başaran ile henüz 2 yaşındaki çocuğu yaralı olarak kurtuldu. Malatyalı olan ve evli, bir çocuk annesi olan Esra Köse Başaran’ın cenazesi, memleketi Doğanşehir’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit olan Esra Köse Başaran’ın ismi, doğup büyüdüğü topraklarda yaşatılmaya devam ediyor. Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne verilen adıyla, şehidin hatırası hem ilçede hem de bölge halkının hafızasında yaşamayı sürdürüyor.