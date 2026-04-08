Malatya Valisi Seddar Yavuz, Doğanşehir ilçesinde rezerv alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçede muhtarlarla toplantı gerçekleştiren ve ardından sahada incelemelerde bulunan Vali Yavuz, önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara dikkat çekerek,

“6 Şubat depreminin izlerini silmeye devam ediyoruz. Malatya ili genelinde toplam 104 bin bağımsız bölümü TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eli ile yapıyoruz. Şu ana kadar hak sahiplerinin tamamının kurasını çektik ve evlerimizi hemşehrilerimize teslim ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

“SAHADAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRDÜK”

Kırsal konut çalışmalarının da sürdüğünü belirten Yavuz,

“Diğer taraftan kırsal konutlarımızı yapıyor ve hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Bugün de Doğanşehir ilçemizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sahadaki çalışmaları yerinde gördük ve hemşehrilerimizin taleplerini dinledik”

dedi.

“EKSİKLİKLERİ YAKIN ZAMAN İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Söğüt Mahallesi’ndeki projelere değinen Yavuz,

“Gördüğünüz gibi neredeyse bir şehirde dahi görmekte zorlandığımız çevre düzenlemesi ile mükemmel evleri ile burayı da hemşehrilerimize teslim ettik. 3’üncü etapla ilgili birtakım eksik ve noksanlıklarımız var, bunları da yakın zaman içerisinde tamamlayacağız”

şeklinde konuştu.

“YARALARI SARDIK, SARMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Depremin büyüklüğüne dikkat çeken Yavuz,

“6 Şubat depremi 11 ili, 15 milyon insanı etkileyen gerçekten büyük bir felaket olarak tarihimize geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un pratik yaklaşımı ile yaraları sardık, sarmaya devam ediyoruz”

diye konuştu.

“18 BÜRO VE 513 İŞYERİNİ HAYATA GEÇİRDİK”

Doğanşehir özelinde yapılan çalışmaları da paylaşan Yavuz,

“Doğanşehir özelinde 7 bin 828 konut inşa ettik. Bunların 3 bin 219’u TOKİ tarafından, 4 bin 609’u ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kırsal köy konutu olarak yapıldı. Ayrıca ilçe merkezinde 18 büro ve 513 işyerini hayata geçirdik”

ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının sonunda vatandaşlara güven veren Yavuz,

“Elbette böylesine büyük bir felakette ihtiyaç ve sorunlar olacaktır ama hepsini gidermeye kararlıyız. Devletimiz ve milletimiz güçlüdür”

dedi.