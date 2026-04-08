Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.C.E. idaresindeki 34 HZR 558 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek park halindeki araçlara çarpması ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayın detaylarının yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.