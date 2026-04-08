2026’da Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

Bu durumda resmi tatil süresi toplamda 4,5 gün olarak uygulanacak. Hafta sonuyla birleştiğinde mevcut tatil süresi 5,5 güne kadar çıkıyor.

Öte yandan gözler, her yıl olduğu gibi idari izin kararına çevrilmiş durumda. Eğer 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izin ilan edilirse, tatil süresi önceki hafta sonuyla birleşerek daha uzun bir aralığa yayılabilecek.

Mevcut takvime göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak kesinleşmiş değil. Ancak Hükûmetin alacağı olası idari izin kararıyla birlikte tatilin 9 güne uzaması ihtimaller arasında yer alıyor. Resmi açıklama yapılana kadar bayram tatilinin süresi belirsizliğini koruyor.