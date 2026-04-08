Yetkililerden alınan bilgilere göre vefat eden vatandaşların büyük bölümü Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedildi. Bazı cenazeler ise mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

İşte Malatya Günlük Cenaze Listesi

Bugün vefat eden vatandaşların isimleri ve bilgileri şu şekilde:

Mehmet Doğan Evren (75) – Battalgazi, K. Mustafa Paşa Mahallesi

Çolak Hüseyin Doğan (86) – Yeşilyurt, Koyunoğlu Mahallesi

Esme Sarıbaş (86) – Yeşilyurt, Çukurdere Mahallesi

Mehmet Batuhan Kalı (15) – Yeşilyurt, Tecde Mahallesi

Erkan Keleş (49) – Battalgazi, Ferhadiye Mahallesi

Zeynep Parlak (86) – Yeşilyurt, Konak Mahallesi

Cenazelerin çoğu Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilirken, Zeynep Parlak’ın cenazesinin Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedildiği bildirildi.