Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 50/d maddeleri ile ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alım sürecini resmen başlattı. Üniversitenin akademik kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ilana başvuracak adayların genel ve özel şartları eksiksiz taşıması gerekiyor. Süreçle ilgili yapılan bilgilendirmede, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat edilebileceği, şartları uymadığı sonradan anlaşılanların atamalarının yapılmayacağı, yapılmış olsa dahi iptal edileceği bildirildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

İlana başvuracak adayların öncelikli olarak 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra öne çıkan akademik kriterler ve muafiyet durumları şu şekilde:

Puan Kriterleri: Başvuru için ALES’ten en az 70, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından ise en az 50 puan (veya muadili) alınmış olması şart.

Araştırma Görevlileri İçin: Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve devlet yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak zorunlu.

Öğretim Görevlileri İçin: Adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor.

Muafiyet Durumu: Doktora, tıpta/diş hekimliğinde/eczacılıkta/veterinerlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. Bu adayların ön değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 sayılır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Adayların "Akademik Başvuru Formu"na üniversitenin resmi internet sitesindeki (www.ozal.edu.tr) Personel Daire Başkanlığı dokümanlar kısmından ulaşması gerekiyor. Başvuru dosyasına eklenecek diğer evraklar ise şunlar:

Güncel özgeçmiş ve 2 adet biyometrik fotoğraf.

Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgelerinin noter onaylı mühürlü örneği veya e-Devlet karekodlu çıktıları (Yabancı okul mezunları için YÖK denklik belgesi).

Lisans transkript belgesinin aslı, karekodlu e-Devlet çıktısı ya da resmi makamlarca onaylı ıslak imzalı kopyası (Not hesaplamalarında YÖK'ün 100'lük sistem eşdeğerlik tablosu esas alınacak).

ÖSYM sisteminden alınmış karekodlu ALES ve YDS/YÖKDİL sonuç belgeleri.

e-Devlet üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi.

Varsa bilimsel çalışmaları kapsayan dosya ile iş deneyimi şartı aranan ilanlar için ilgili kurumdan ve SGK'den alınmış ıslak imzalı prim gününü gösterir belgeler.

Üniversite rektörlüğü, zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu ve internet sitesinden yapılacak tüm duyuruların tebligat mahiyetinde olacağını, kişilere ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağını ilan etti.

RESMİ TAKVİM

Teslim edilen başvuru evraklarının iade edilmeyeceği süreçte resmi takvim ise şu şekilde işleyecek:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20 Haziran 2026

Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz 2026

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 10 Temmuz 2026

Sınav Tarihi: 15 Temmuz 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 20 Yıllık süreç takvimine göre 20 Temmuz 2026

Adaylar nihai sonuçları ve tüm aşamaları üniversitenin resmi web adresi olan www.ozal.edu.tr üzerinden takip edebilecekler.

HANGİ BÖLÜMLERDE ALIMLAR YAPILACAK?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen 8 adet öğretim elemanı kadrosu ve aranan kısa nitelikleri şu şekilde:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (1 Araştırma Görevlisi): Bilgisayar Mühendisliği mezunu, Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Battalgazi Meslek Yüksekokulu (1 Öğretim Görevlisi): Dijital Tarım Teknolojileri için Ziraat, Makine, Elektrik-Elektronik, Mekatronik veya Biyosistem alanlarında yüksek lisanslı ve sektör deneyimli olmak.

Battalgazi Meslek Yüksekokulu (1 Öğretim Görevlisi): Akıllı Sera Teknolojileri için Ziraat, Makine, Elektrik-Elektronik, Mekatronik veya Kontrol-Otomasyon alanlarında yüksek lisanslı ve sektör deneyimli olmak.

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu (1 Öğretim Görevlisi): Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği için Mimarlık lisans ve yüksek lisans mezunu, sürdürülebilir mimarlık/yeşil bina alanında sektör deneyimli olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (1 Öğretim Görevlisi): Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği için Fizyoterapi, Gerontoloji, Bilişim Sistemleri veya Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisanslı ve tıbbi veri işleme deneyimli olmak.

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu (1 Öğretim Görevlisi): İnsansız Hava Aracı ve Operatörlüğü için Uçak Mühendisliği mezunu, Havacılık Bilimi yüksek lisanslı ve İHA-1 Ticari Pilot Sertifikasına sahip olmak.

Rektörlük / İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü (1 Öğretim Görevlisi - Uygulamalı Birim): İSG, Jeofizik veya Maden Mühendisliği mezunu, yüksek lisanslı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan ve en az 5 yıl üniversitede ders verme deneyimi bulunmak.

Rektörlük / Teknoloji Transfer Ofisi (1 Öğretim Görevlisi - Uygulamalı Birim): İşletme, Uluslararası İşletme veya Tarım Ekonomisi mezunu, yüksek lisanslı ve Teknokent/TTO bünyesinde en az 1 yıl Ar-Ge/firma yöneticiliği deneyimi bulunmak.