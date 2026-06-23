Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde, TOKİ konutları yakınındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saat 20.00 sıralarında yüksek kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

TOKİ konutlarına yakın noktada çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.