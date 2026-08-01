1 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı'ndan ekonomi düzenlemelerine, üniversite yönetmeliklerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararlarına kadar birçok önemli düzenleme yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ayrıca firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü destekleyen tebliğde değişikliğe gidilirken, Ankara'daki iki üniversitenin lisansüstü eğitim yönetmelikleri de güncellendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile malvarlığı dondurma listesi güncellendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 11568) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları kapsamında hazırlanan malvarlığı dondurma listesinde değişikliğe gidildi.

Kararla birlikte, 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan (1) sayılı listede güncelleme yapıldı. Düzenleme, Birleşmiş Milletler yaptırım listeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Üniversitelerin lisansüstü yönetmelikleri değişti

Bugünkü Resmi Gazete'de yükseköğretim alanını ilgilendiren iki yönetmelik de yayımlandı.

Değişikliğe gidilen yönetmelikler şöyle:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yayımlanan düzenlemelerle lisansüstü eğitim süreçlerine ilişkin bazı hükümler güncellendi.

Döviz dönüşüm desteği tebliğinde yeni düzenleme

Ekonomi alanındaki dikkat çeken düzenlemelerden biri de Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik oldu.

2023/5 sayılı tebliğde yapılan değişiklik, 2026/11 sayılı Tebliğ ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, yurt dışı kaynaklı dövizlerin Türk lirasına çevrilmesine yönelik destek uygulamasında yeni hükümler içeriyor.

Sermaye piyasaları ve enerji alanında yeni kararlar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ek olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin karar da yayımlandı.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da 30 Temmuz 2026 tarihli 14764, 14765-1, 14765-2 ve 14766 sayılı kararlarını Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan diğer başlıklar

Resmi Gazete'nin ilan bölümünde ise şu başlıklar yer aldı:

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük döviz kurları

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri