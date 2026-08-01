Malatya'nın tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan taşınmazlar üzerindeki tarihi kilise kalıntıları için resmi tescil süreci tamamlanarak bölge koruma altına alındı.

Tarihi Kalıntılar Tescillendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan taşınmazlar üzerindeki tarihi kalıntılar için resmi tescil süreci tamamlandı. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 478 ve 479 numaralı parsellerde yer alan Eski Kilise Yeri Yapı Kalıntıları'nın 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği taşıdığını belirleyerek alanı 1. derece arkeolojik sit alanı ilan etti.

Sıkı Koruma Şartları Getirildi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün talebi ve kurum uzmanlarının hazırladığı inceleme raporları doğrultusunda alınan karara göre, alan üzerindeki koruma hükümleri kesinleştirildi. Karar kapsamında sit alanında bilimsel çalışmalar dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, imar planlarına aynen korunacak sit alanı olarak işleneceği ve bilimsel amaçlı kazılar haricinde hiçbir kazı çalışmasının yapılamayacağı vurgulandı.

Tapu Kütüğüne Şerh Düşülecek

Alınan karar doğrultusunda bölgeden taş, toprak, kum ve maden alınması ile sanayi atığı dökülmesi tamamen yasaklanırken, alanın tapu kütüğü beyanlar hanesine 1. derece arkeolojik sit alanında kaldığına dair resmi şerh düşülecek.

Alınan Karar Şu Şekildedir:

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun 478-479 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Eski Kilise Yeri Yapı Kalıntılarının kültür varlığı olarak tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2025 tarih ve 7752873 sayılı yazısı ve ekleri, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.04.2026 tarih ve 4158451 sayılı inceleme raporu, tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşların görüş istemini içeren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.06.2026 tarih ve 8409957 sayılı yazısı, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün 05.06.2026 tarih ve 21478733 sayılı görüş yazısı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 15.06.2026 tarih ve 373352 sayılı yazısı, Yeşilyurt Belediye Başkanlığının 16.06.2026 tarih ve 214058 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 7248877 sayılı görüş yazısı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.06.2026 tarih ve 4322891 sayılı dosya inceleme raporu, konuyla ilgili dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, 478-479 parselde bulunan yapı kalıntılarının 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/500 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları doğrultusunda Eski Kilise Yeri Yapı Kalıntıları I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının:

1-Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.

2-Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz.

3-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları; müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle kurulumuzda değerlendirilir.

4-Ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5-Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6-Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler Kurulumuzda izin alınarak yapılabilir.

7-Parsellerde kültür varlığının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir. şeklinde belirlenmesine;

İlgili Tapu Müdürlüğünce, 2863 Sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik gereğince Eski Kilise Yeri Yapı Kalıntılarının bulunan 478 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir Bölümü Eski Kilise Yeri Yapı Kalıntıları I. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır." ile 479 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise "Tamamı Eski Kilise Yeri Yapı Kalıntıları I. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır." şeklinde belirtme tesisi işlemi yapılarak sonucundan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine gerektiğine karar verildi.