Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre günün ilk saatlerinden itibaren farklı bölgelerde küçük ve orta ölçekli depremler meydana gelirken, Malatya'da da düşük büyüklükte bir sarsıntı kaydedildi.

MALATYA'DA KAYDEDİLEN SON DEPREM

Malatya'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar:

Balpınarı (Pütürge - Malatya): Saat 05:29 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 16.3 kilometre

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Pütürge ilçesine bağlı Balpınarı Mahallesi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 16.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Malatya'da kaydedilen depremin düşük büyüklükte olduğu belirtilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.