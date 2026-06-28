Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında tarım, hayvancılık ve yükseköğretim alanlarını ilgilendiren yeni düzenlemeler yayımlanırken, ulusal meslek standartlarına ilişkin tebliğde de değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'nin ilan bölümünde ise yargı ilanları ile ihale duyuruları yer aldı.

YÖNETMELİKLER

– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

– Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/7) yayımlandı.

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmî Gazete'nin ilan bölümünde ise;

a- Yargı İlanları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c- Çeşitli İlanlar

yer aldı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de Resmî Gazete'de yayımlandı.