Gece saatlerinde ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için açıklanan listede merkez ile Eskimalatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler yer aldı. İşte Malatya'da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler...
DENİZER ECZANESİ
Adres: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek Aile Sağlığı Merkezi yanı
Telefon: 0422 322 00 79
Çalışma Durumu: 24 saat açık
ERGÖÇEN ECZANESİ
Adres: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi No: 82/A (Özalper Kavşağı, Dostlar Balık ve Tavuk Evi karşısı, Bamet yanı)
Telefon: 0422 212 89 50
Çalışma Durumu: 24 saat açık
DÜNDAR ECZANESİ
Adres: Güngör Caddesi üzeri, Esenlik Market yanı (Tecde'ye çıkarken)
Telefon: 0422 502 15 10
Çalışma Durumu: 24 saat açık
EKİN ECZANESİ
Adres: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı
Telefon: 0422 325 70 39
Çalışma Durumu: 24 saat açık
ATALAN ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/A, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi/Malatya
Telefon: 0534 337 04 44
Çalışma Durumu: 24 saat açık