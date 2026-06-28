Gece saatlerinde ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için açıklanan listede merkez ile Eskimalatya bölgesinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler yer aldı. İşte Malatya'da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler...

DENİZER ECZANESİ

Adres: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek Aile Sağlığı Merkezi yanı

Telefon: 0422 322 00 79

Çalışma Durumu: 24 saat açık

ERGÖÇEN ECZANESİ

Adres: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi No: 82/A (Özalper Kavşağı, Dostlar Balık ve Tavuk Evi karşısı, Bamet yanı)

Telefon: 0422 212 89 50

Çalışma Durumu: 24 saat açık

DÜNDAR ECZANESİ

Adres: Güngör Caddesi üzeri, Esenlik Market yanı (Tecde'ye çıkarken)

Telefon: 0422 502 15 10

Çalışma Durumu: 24 saat açık

EKİN ECZANESİ

Adres: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı

Telefon: 0422 325 70 39

Çalışma Durumu: 24 saat açık

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/A, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0534 337 04 44

Çalışma Durumu: 24 saat açık