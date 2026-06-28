Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar ve yatırımcılar, özellikle Cumhuriyet altını, Ata Lira, çeyrek altın ve gram altındaki son rakamları merak ediyor. Malatya'da kuyumcu esnafı tarafından açıklanan fiyat listesi, altının yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğünü gösterdi.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YER ALMADI
Güncel fiyat listesinde 14 ayar altının yalnızca alış fiyatı açıklanırken, satış fiyatına yer verilmedi. Diğer altın türlerinde ise alış ve satış fiyatları belli oldu.
MALATYA'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet 2.5: Alış: 99.200 TL | Satış: 103.300 TL
Ata Lira: Alış: 40.810 TL | Satış: 42.500 TL
Liralık Altın: Alış: 39.680 TL | Satış: 41.320 TL
Yarım Altın: Alış: 19.840 TL | Satış: 20.660 TL
Çeyrek Altın: Alış: 9.920 TL | Satış: 10.330 TL
14 Ayar: Alış: 3.450 TL | Satış: -
22 Ayar Bilezik: Alış: 5.620 TL | Satış: 6.030 TL
24 Ayar Altın: Alış: 6.120 TL | Satış: 6.310 TL