Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar ve yatırımcılar, özellikle Cumhuriyet altını, Ata Lira, çeyrek altın ve gram altındaki son rakamları merak ediyor. Malatya'da kuyumcu esnafı tarafından açıklanan fiyat listesi, altının yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğünü gösterdi.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YER ALMADI

Güncel fiyat listesinde 14 ayar altının yalnızca alış fiyatı açıklanırken, satış fiyatına yer verilmedi. Diğer altın türlerinde ise alış ve satış fiyatları belli oldu.

MALATYA'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet 2.5: Alış: 99.200 TL | Satış: 103.300 TL

Ata Lira: Alış: 40.810 TL | Satış: 42.500 TL

Liralık Altın: Alış: 39.680 TL | Satış: 41.320 TL

Yarım Altın: Alış: 19.840 TL | Satış: 20.660 TL

Çeyrek Altın: Alış: 9.920 TL | Satış: 10.330 TL

14 Ayar: Alış: 3.450 TL | Satış: -

22 Ayar Bilezik: Alış: 5.620 TL | Satış: 6.030 TL

24 Ayar Altın: Alış: 6.120 TL | Satış: 6.310 TL