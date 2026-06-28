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İŞTE MALATYA'DA 28 HAZİRAN 2026 PAZAR EZAN VAKİTLERİ

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MEVLİD-İ ŞERİF OKUMANIN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in (s.a.s.) doğumunu ve onun için kaleme alınan medih ve naat türündeki eserleri ifade ediyor. Tarih boyunca İslam toplumlarında Hz. Peygamber'in doğum yıldönümü başta olmak üzere kandil geceleri, doğum, düğün ve vefat gibi çeşitli vesilelerle Mevlid-i Şerif okunması önemli bir gelenek hâline geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerlendirmesine göre mevlid merasimlerinin temel amacı, Allah'a ve Hz. Peygamber'e duyulan sevgiyi canlı tutmak, manevi atmosfer oluşturmak ve insanların birlik, beraberlik ile kaynaşmasına katkı sağlamaktır. Hz. Peygamber hayattayken de ona duyulan sevgi şiirlerle dile getirilmiş, Resûl-i Ekrem (s.a.s.) bu övgüleri memnuniyetle karşılamıştır.

Türk-İslam geleneğinde ise özellikle Süleyman Çelebi'nin "Vesîletü'n-Necât" adlı mevlidi asırlardır okunmaya devam ediyor. Mevlid programları genellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavatlar, Hz. Peygamber'in hayatını anlatan bölümlerin okunması ve dualarla tamamlanıyor.

Diyanet'e göre mevlid okutmak dinî bir zorunluluk veya farz bir ibadet değildir. Ancak Allah'ı anmak, Hz. Peygamber'e olan sevgi ve bağlılığı ifade etmek amacıyla, anlamına ve amacına uygun şekilde icra edildiği sürece mevlid okunmasının dinî ve manevi açıdan faydalı olduğu, insanların dinî duygularını güçlendirdiği ve salih ameller kapsamında değerlendirilebileceği ifade ediliyor.