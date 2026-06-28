Yetkililer, bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak planlı kesintilerden etkilenecek vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını isterken, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik arzının yeniden sağlanacağını bildirdi.

ARAPGİR'DE 6 MAHALLEDE KESİNTİ

Arapgir ilçesinde müteahhit ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında Yukarıulupınar, Gözeli, Aşağıulupınar, Hezenek, Hocaali ve Kayakesen mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

AKÇADAĞ'DA İKİ AYRI KESİNTİ PROGRAMI

Akçadağ ilçesinde Bekiruşağı Mahallesi'nde müteahhit ekipler tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında Bahri, Aydınlar, Doğu, Gölpınar, Yağmurlu ve Eğin mahallelerinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT'TA 7 MAHALLE ETKİLENECEK

Yeşilyurt ilçesinde ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında Yaka, Şahnahan, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy ve Kuyulu mahallelerinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

FEDAŞ yetkilileri, planlı bakım çalışmalarının şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmaları çağrısında bulundu.