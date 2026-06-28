Bölge genelinde yağış beklenmezken, gün boyunca az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Malatya'da günün en yüksek sıcaklığının Yazıhan ilçesinde 33 dereceye ulaşması beklenirken, Battalgazi, Doğanyol ve Kale ilçelerinde sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Merkez ve Yeşilyurt ilçelerinde ise termometrelerin 31 dereceyi göstermesi bekleniyor. En düşük en yüksek sıcaklık değerinin ise Arapgir, Arguvan, Doğanşehir ve Kuluncak ilçelerinde 28 derece olması öngörülüyor.

MALATYA'DA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık – 31°C

Akçadağ: Az bulutlu ve açık – 30°C

Arapgir: Az bulutlu ve açık – 28°C

Arguvan: Az bulutlu ve açık – 28°C

Battalgazi: Az bulutlu ve açık – 32°C

Darende: Az bulutlu ve açık – 31°C

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık – 28°C

Doğanyol: Az bulutlu ve açık – 32°C

Hekimhan: Az bulutlu ve açık – 29°C

Kale: Az bulutlu ve açık – 32°C

Kuluncak: Az bulutlu ve açık – 28°C

Pütürge: Az bulutlu ve açık – 30°C

Yazıhan: Az bulutlu ve açık – 33°C

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık – 31°C