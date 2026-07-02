Dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in davetlisi olarak kente gelen fikir insanları, Kültür Merkezi çevresinde başlayan ve günün ilerleyen saatlerinde Hükümet Meydanı'na sıçrayan protestoların ardından Madımak Oteli'nde hedef oldu.

Şenlikler kapsamında kentte bulunan yazar Aziz Nesin'in basına yansıyan ifadeleri üzerinden artan toplumsal gerilim, kısa sürede Madımak Oteli çevresinde toplanmalara neden oldu. Binlerce kişi, otel etrafında bir araya gelerek devleti ve laik rejimi hedef alan sloganlar attı. Grubun oteli taşladığı sırada Aziz Nesin, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yü arayarak güvenlik talebinde bulundu. İnönü tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtilse de otel çevresindeki kalabalık dağıtılamadı ve olayların boyutu büyüdü.

OTELİN YAKILMASI VE HAYATINI KAYBEDENLER

Otel önündeki araçların ateşe verilmesinin ardından, tutuşturulan perdeler ve alt kattaki eşyalarla birlikte alevler kısa sürede Madımak Oteli'ni sardı. Zamanında müdahale edilemeyen yangında; aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin gibi tanınmış isimlerin bulunduğu 33 konuk ile 2 otel görevlisi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Otel dışındaki protestocu gruptan da 2 kişi öldü. Toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği bu olay, Türkiye tarihinin en önemli toplumsal krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KURTULANLAR VE SONRASINDAKİ TARTIŞMALAR

Yangından, aralarında itfaiye merdiveniyle indirilirken saldırganların arasına düşen ve polis müdahalesiyle kurtarılan Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi yaralı olarak kurtulmayı başardı. Nesin, olayın ardından dönemin hükümetini eleştirerek "Elbette bunu önleyecekler diye düşünüyordum. Yanılmışım!" sözleriyle güvenlik zafiyetine dikkat çekti. Şehirdeki güvenlik ve asayiş kontrolü, ancak akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla sağlanabildi.