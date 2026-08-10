Malatya’da hayatını idame ettiren emekli vatandaşlar için banka promosyonlarında yeni bir zam kapısı aralanıyor. İşte tüm detaylar...

Zorlu süreçlerden geçen ve geçim mücadelesini her gün hisseden Malatyalı emeklilerimiz için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun atacağı her adım büyük önem taşıyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları, ev bütçesindeki acil ihtiyaçların karşılanmasında çok önemli bir işlev görüyor. SGK’dan sızan son kulis bilgileri, önümüzdeki dönemde promosyon rakamlarında ciddi bir tırmanış olacağını gösteriyor.

2024 Hazırlığı Yerini Yeni Protokolet Bırakıyor

2024 yılının Mart ayında atılan adımlarla kamu bankalarındaki promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin lira seviyesine ulaştırılmıştı. Bazı özel kurumlar 35 bin liraya varan imkânlar sunsa da resmi protokoldeki taban fiyatlar geride kalmıştı. SGK, bankalarla yaptığı 3 yıllık anlaşmanın sonuna yaklaşırken yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Rakamlar Nereye Çıkacak?

2027 yılının girmesiyle birlikte SGK ve banka temsilcileri dev bir pazarlık masası kuracak. Mart 2027 itibarıyla tamamlanması öngörülen bu görüşmelerin ardından yeni taban ve tavan fiyatlar ilan edilecek. Masadaki taslaklara göre, şu an 8.000 TL – 12.000 TL olan taban promosyon miktarının 12.000 TL – 20.000 TL aralığına çekilmesi bekleniyor.

Malatyalı Emekliler İçin Fırsat

Diyelim ki Malatya’da yaşıyorsunuz ve bankanızla 3 yıllık taahhüdünüzün sonuna geldiniz. Şimdiden acele kararlar vermek yerine Mart 2027’deki resmi protokolün sonuçlanmasını beklemek, cebinize girecek nakit miktarını epey artırabilir.