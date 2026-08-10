Hayatta elde edilen yatırımların korunması ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, toplum düzeninin temelini oluşturuyor. Ancak mülk edindikten sonra her sene düzenli olarak takip edilmesi gereken bazı yasal giderler, dönemin şartlarına göre inişli çıkışlı bir grafik çizebiliyor. Bir taşınmazın sadece barınma ihtiyacını karşılaması maalesef yetmiyor; aynı zamanda yıllık maliyetlerinin de aile bütçesine uygun ayarlanması hayati önem taşıyor. Yeni vergi dönemleri de vatandaşın cebindeki bu hassas dengeyi kurması için kritik bir dönemeç.

Zam Oranı Yüzde 50'yi Bulabilir

İnşaat metrekare maliyet bedellerine yapılan yüzde 27,26'lık artış, herkesin hesap makinesini eline almasına sebep oldu. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç'ın Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a aktardığı veriler, sokaktaki vatandaşı epey düşündürecek türden. Araç, 2026'daki arsa rayiç bedeli güncellemeleriyle mevcut inşaat maliyet zammının birleşmesi sonucunda, 2027 emlak vergilerinde yüzde 50 dolaylarında bir patlama yaşanacağını tahmin ediyor. Öyle ki, bu sene 10 bin lira yatıran bir mülk sahibi, seneye 15 bin lira ödemek için belediyenin yolunu tutabilir.

Malatya'da Evinizin Yeri Verginizi Belirliyor

Vergi dairesine gittiğinizde memur sadece tapunuza bakıp bir rakam söylemiyor. O evin lüks sınıfa mı girdiği, kaç yıllık olduğu ve en önemlisi nerede bulunduğu bayağı bir fark yaratıyor. Şenay Araç'ın Etiler ile Beylikdüzü'nü karşılaştırdığı örnekte olduğu gibi; Malatya'nın en işlek caddesindeki bir bina ile kenar mahalledeki bir evin arsa rayiç değerleri arasında uçurumlar var. Konum değiştikçe cebinizden çıkacak miktar da baştan aşağı değişiyor.

Tek Ev Sahipleri Rahat Bir Nefes Alıyor

Eğer 200 metrekareden küçük tek bir eviniz varsa ve emekliyseniz, içiniz ferah olsun; yasal olarak emlak vergisinden muaf tutuluyorsunuz. Engelliler, şehit aileleri ve işsizler de bu haktan yararlanabiliyor. Birden çok tapusu olanlar ise biraz daha fazla terleyecek. Ev sahiplerinin vergi yükünü kiraya yansıtması gibi bir korku ise yersiz bulunuyor; zira kira fiyatları vergi oranlarından ziyade o semtin ne kadar talep gördüğüne göre inip çıkıyor.