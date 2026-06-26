Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremin izlerini silmek ve hayatı normale döndürmek adına yürütülen afet konutları projelerinde mutlu sona gelindi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim döneminde Konak Mahallesi sakinlerine sözünü verdiği 516 konutluk TOKİ Duzdaşı Konutları tamamlanarak anahtar teslim aşamasına getirildi. Bölgeye ulaşımı sağlayacak yollarda hummalı bir asfalt serim süreci başlarken, hak sahiplerinin merakla beklediği taşınma tarihi de ilan edildi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ve Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in sahada yaptığı incelemelerin ardından, alt ve üstyapı çalışmalarına hız verildi. Konak Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, içme suyu sorununun çözülmesiyle birlikte Temmuz ayının ortalarına doğru Duzdaşı konutlarında yaşamın resmen başlayacağını müjdeledi. Ayrıca, Horata ile konut bölgesi arasındaki 3 kilometrelik stratejik güzergahın da 10 gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

BAŞKAN GEÇİT "KONAK'A VERDİĞİMİZ SÖZÜ SEFERBERLİKLE TUTTUK"

2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinden önce bölgeyi ziyaret ettiklerinde vatandaşların haklı bir deprem konutu talebi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, devletin güçlü destekleriyle bu süreci başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Başkan Geçit, yürütülen hummalı çalışmalara dair şu açıklamayı yaptı:

"Seçim döneminde Konak Mahallesi sakinlerine sözünü verdiğimiz TOKİ Duzdaşı Konutlarımızı, devletimizin güçlü destekleriyle tamamlayarak anahtar teslim aşamasına getirdik. 516 konutun yer aldığı yaşam alanımıza ulaşımı sağlayan yollarda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık. Depremzede vatandaşlarımızın yeni yuvalarına güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânına kavuşmaları için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin yeni yaşamlarına huzur ve güven içerisinde başlamalarını sağlamak ve bölgemizin altyapısını en kaliteli şekilde tamamlamaktır."

Girişimlerin ilk andan itibaren büyük bir koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayan Geçit; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, TOKİ Başkanı, Milletvekilleri, Malatya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlara teşekkür ederek, yakın zamanda anahtarların teslim edileceğini belirtti.

HORATA VE DUZDAŞI ARASINDAKİ STRATEJİK YOL 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANIYOR

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin bölgede çevre düzenlemesi ve yol açma çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini belirten Başkan İlhan Geçit, ulaşım ağını güçlendirecek stratejik bir takvim de verdi:

"Fen İşleri ekiplerimiz açılan yollarda sıcak asfalt serimine başladılar. Bununla birlikte Horata ile bu bölge arasındaki 3 km’lik güzergahın yol ağını yenilemek adına başlattığımız çalışmaları 10 gün içinde tamamlayacağız. Duzdaşı konutlarımız ile birlikte burada güvenli, depreme dayanıklı ve güzel bir yaşam alanı inşa etmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." Lezzet Caddesi dereye iniyor: Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek 5 kilometrelik "Yeşil koridor" İçeriği Görüntüle

TEMMUZ AYININ ORTASINDA KONAK TOKİ KONUTLARINDA YAŞAM BAŞLIYOR!

İnceleme ziyaretine katılarak çalışmaları yakından takip eden Konak Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak ise altyapı çalışmalarının hız kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölge sakinleri adına emeği geçen herkese teşekkür eden Muhtar Işıldak, şu önemli bilgiyi paylaştı:

"TOKİ konutlarımızın olduğu bölgeye ulaşımı sağlayan yollarda çalışmalar hız kazandı. İmar uygulamaları tamamlandığı zaman yollarımız genişletilecek ve buradaki yol çalışmaları devam edecek. İçme suyuyla ilgili sorunun çözülmesiyle birlikte Temmuz ayının ortalarına doğru burada yaşam başlayacak."

KAYMAKAM UZAN "DEPREMİN TÜM HASARLARINI TEKER TEKER ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Afet konutları başta olmak üzere ilçedeki yatırımların tüm süreçlerini yakından takip eden Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan da ilçenin yeniden ayağa kalkması için tüm kurumların seferber olduğunu belirtti.

Kaymakam Uzan şöyle konuştu: "Valimizin talimatlarıyla buradaki konutlarımıza ulaşımı sağlayan yolların açılması ve asfalt serimiyle ilgili Belediye ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Bu hizmetlerde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hemşerilerimiz en kısa sürede yuvalarına taşınacak ve bu güzel bölgede yeni bir hayat başlamış olacaktır. Şehrimizde ve ilçemizde depremin hasarları teker teker ortadan kalkıyor. Tüm yatırımlar mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun."