Yeşilyurt Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Banazı Mahallesi'nde yürütülen modern park ve spor alanı projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, tamamlanan sosyal donatı alanında incelemelerde bulundu. Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı programda, projenin teknik detayları hakkında yetkililerden bilgi alındı.

“ÇEVRECİ BİR ALAN İNŞA ETTİK”

Park alanında vatandaşlarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, deprem sonrası çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Çocuklarımızın güvenli ortamlarda oyun oynayabilmeleri, gençlerimizin ise spor yapabilecekleri alanlara kavuşmaları bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, ilçemizin kadim bölgelerinden Banazı’nın sosyal ve fiziki dönüşümünü destekleyecek yeni bir yatırımı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çocuk parkı ve spor alanımızın enerji ihtiyacını güneş enerjisi sistemiyle karşılayarak hem elektrik tüketimini azalttık hem de çevre dostu bir uygulamayı hayata geçirdik. Bölgenin ve vatandaşlarımızın yeşil alan ve park ihtiyacı karşılamak amacıyla 200 m2 bazında oyun grubu olan, oturma bankları ve çöp kovaları ile birlikte çevreci bir alan inşa ettik."

İLÇEMİZİ DAHA GÜZEL VE YAŞANABİLİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ise ilçedeki yaşam standartlarını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek,

"İlçemizin kadim yerleşim alanlarından olan Konak ve Banazı bölgelerimize kazandırılan bu güzel eserlerden dolayı Yeşilyurt Belediyemize teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarımızla birlikte hareket ederek ilçemizin tüm yaşam alanlarını daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu hizmetlerde emeği bulunan başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum"

diye konuştu.