MAŞTİ yaz tatili döneminin en yoğun günlerini yaşarken artan talep nedeniyle birçok firma ek sefer planlaması yapıyor. Malatya otobüs terminalinde bulunan sektör temsilcileri, hem yolcuların mağduriyet yaşamaması hem de güvenli bir yolculuk yapabilmesi için bilet alımından firma tercihine kadar dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz tatilinin gelmesi ile beraber Malatya Otobüs terminalindeki hareketlilik oldukça arttı. Yolcu sayısının geçen döneme kıyasla yaklaşık yüzde 100 oranında yükseldiğini söyleyen MAŞTİ sektör temsilcileri, mevcut rutin seferlerin bu yoğunluğu karşılamakta zorlandığını belirterek, ek seferler düzenlediklerini ifade etti.

“KAPATTIĞIMIZ BAZI HATLARI YOĞUNLUK NEDENİYLE YENİDEN AÇIYORUZ”

MAŞTİ’de özel bir otobüs firmasının otobüs kaptanı olarak görev yapan Erkan Us, yaz sezonunun her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça yoğun başladığını vurgulayarak,

"Kış döneminde kapattığımız bazı hatları yoğunluk nedeniyle yeniden açıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerektiğinde hızlıca ek seferler düzenleyerek talebe yetişmeye çalışıyoruz"

ifadelerine yer verdi.

“HAFTA SONLARINDA YOĞUNLUK ARTIYOR”

Yolcuların seyahat tercihlerinde kıyı bölgeleri ve büyükşehirler dikkat çekiyor. Kaptan Erkan Us'un aktardığı bilgilere göre, en çok tercih edilen rotalar şunlar: İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla.

Hafta sonlarında yoğunluğun katlanarak arttığını ifade eden Kaptan Us, vatandaşların bilet alırken genellikle varış saatlerine göre planlama yaptığını belirtti.

Bilet alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriterin kurumsallık olduğunu söyleyen Erkan Us, şu uyarıda bulundu:

"Yolcular sadece fiyata odaklanmamalı. Güvenlik ve konfor da en az fiyat kadar önemli. Korsan veya güvensiz firmalardan uzak durulmalı."

ESKİ ARAÇLAR YAZ SICAĞINDA RİSK OLUŞTURUYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, uzun yola çıkacak araçların teknik durumunu daha da kritik hale getiriyor. Eski model araçlarda klima yetersizliği, yalıtım problemleri ve mekanik arıza riskinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Kaptan Us,

“Yüksek sıcaklıklarda eski araçlarda hortum patlaması ve yolda kalma gibi durumlar yaşanıyor. Yolcuların yeni araç filosuna sahip kurumsal firmaları seçmeli”

ifadelerini kullandı.

“YOLCULAR AKŞAM SAATLERİNİ TERCİH EDİYOR”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFFED) Başkanı Ayhan Gönültaş ise özellikle İstanbul güzergâhında büyük bir hareketlilik olduğunu, yolcuların daha çok akşam saatlerindeki seferleri tercih ettiğini söyledi.

"BİLETİNİZİ SON GÜNE BIRAKMAYIN"

Yaz sezonundaki izdiham nedeniyle seyahat planı olan vatandaşların erken hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Gönültaş,

“Dönüş tarihi kesin olan yolcular gidiş-dönüş biletini aynı anda almalı”

dedi.

"TOPLU TAŞIMA ÖZEL ARAÇTAN DAHA GÜVENLİ"

Yaz aylarında özel araçla uzun yola çıkan sürücülerin sıcak hava ve yorgunluk nedeniyle kaza riskini artırdığını belirten TOFFED Başkanı Ayhan Gönültaş, toplu taşımanın bu dönemde en rasyonel seçenek olduğunu savunarak,

"Karayollarındaki mevcut yoğunluk ve aşırı sıcaklar dikkate alındığında, profesyonel kaptanların yönetimindeki toplu taşıma araçları vatandaşlar için çok daha güvenli bir alternatif sunuyor"

diye konuştu.

ŞOFÖRLERE SIKI TAKİP VE DENETİM

Yolcu güvenliği için hem devlet kademelerinin hem de firmaların teyakkuzda olduğunu vurgulayan Başkan Gönültaş, uzun mesafeli seyahatlerde gerektiğinde üç şoförün görevlendirildiğini hatırlattı. Sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerinin sıkı bir şekilde denetlendiğini söyleyen TOFFED Başkanı Ayhan Gönültaş,

"Araçlarımız düzenli olarak kontrolden geçiyor. Yolcularımızın güvenliği en üst seviyede tutuluyor"

açıklamalarına yer verdi.