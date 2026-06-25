Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir dakikadan kısa arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok eyaleti yerle bir eden çifte felaketin üzerinden geçen sürede, ülkedeki acil durum seviyesi en üst düzeyde tutuluyor.

DEPREMİN ARDINDAN OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Sarsıntıların hemen ardından kameralar karşısına geçen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez ile birlikte ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Süreci yönetmesi için askeri bir general görevlendirilirken, alınan acil önlemler kapsamında tüm metro ve tren seferleri durduruldu, ülke genelinde haftanın geri kalanı için eğitime ara verildi, altyapının çökmesiyle kesilen elektrik ve benzin tedariki için çalışmalar başlatıldı.

EVLERİNİZE DÖNMEYİN UYARISI YAPILDI

Depremin ilk anlarında Geçici Devlet Başkanı Rodríguez tarafından 32 ölüm ve 700'den fazla yaralı bilgisi geçilmiş olsa da, resmi makamlar netleşen kesin can kaybı sayılarına ilişkin koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent Caracas'ın San Bernardino ve Chacao bölgelerinde çok katlı binaların yerle bir olduğu felakette, arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. Sadece Chacao belediye sınırları içinde enkaz altından 18 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yakınlarını arayan aileler için kriz merkezleri kurulurken, İçişleri Bakanı Cabello artçı sarsıntı riski nedeniyle halka "evlerinize dönmeyin" uyarısını yineledi.

ULUSLARARASI MAİQUETÍA HAVALİMANI KAPALI

Deprem sırasında tavanı çöken ve ciddi hasar alan ülkenin ana havalimanında tüm uçuşlar iptal edilmiş durumda. Havalimanının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Dünyanın gözü kulağı bölgeden gelecek net ölü sayısı haberlerindeyken, ABD Jeolojik Araştırmalar Birimi (USGS) çok konuşulan bir rapor yayınladı. Bölgedeki kerpiç ve güçlendirilmemiş tuğla yapı stokunun dayanıksızlığına dikkat çeken kurum, felaketin boyutunun büyüyebileceğini öngörüyor can kaybının 10 bine ulaşma olasılığı yüzde 40,can kaybının 100 bine kadar çıkma olasılığı yüzde 36 olarak açıklandı.

Depremin hemen ardından Karayipler ve Venezuela kıyıları için verilen tsunami uyarıları, bölge halkında büyük panik yaratmıştı. Ancak ABD Tsunami Uyarı Sistemi'nden yapılan son açıklamada, deniz dalgaları yönünden tsunami tehdidinin tamamen ortadan kalktığı bildirildi ve uyarılar resmen iptal edildi.