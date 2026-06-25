Aralarından geçen Fırat Nehri'nin iki yakasını süsleyen, köprülerle birbirine bağlanan ama her zaman tatlı bir rekabet içinde olan Malatya ve Elazığ, Doğu Anadolu’nun en gelişmiş merkezleri arasında yer alıyor. Yıllardır süregelen "Hangi şehir daha büyük?", "Hangisinin ekonomisi daha güçlü?" ya da "Hangisinin sosyal yaşamı daha canlı?" soruları, resmi kurumların yayınladığı son nüfus ve uluslararası göç raporlarıyla yeniden alevlendi.

YURT DIŞI GÖÇ TRAFİĞİ KİM DAHA ÇOK KAN KAYBEDİYOR?

Yayınlanan resmi "İllere ve Cinsiyete Göre Göç Raporu" verilerine bakıldığında, her iki kentin de yurt dışı trafiğinde net göç bazında eksiye düştüğü görülüyor. Ancak kayıp oranları arasında ciddi bir fark var.

Malatya: 755 bin 854 nüfuslu kente yurt dışından bin 147 kişi gelirken, kentten yurt dışına tam bin 1571 kişi göç etti. Malatya'nın net göç bilançosu eksi 424 olarak kayıtlara geçti. Malatya, yurt dışına ciddi bir insan kaynağı gönderiyor.

755 bin 854 nüfuslu kente yurt dışından bin 147 kişi gelirken, kentten yurt dışına tam bin 1571 kişi göç etti. Malatya'nın net göç bilançosu eksi 424 olarak kayıtlara geçti. Malatya, yurt dışına ciddi bir insan kaynağı gönderiyor. Elazığ: Elazığ ise yurt dışından bin 518 kişi göç alırken, dışarıya bin 592 kişiyi uğurladı. Elazığ’ın net yurt dışı göç bilançosu ise sadece eksi 74 oldu.

Analiz: Rakamlar gösteriyor ki, Malatya uluslararası göç dalgasından Elazığ’a oranla çok daha fazla olumsuz etkileniyor ve dışarıya daha fazla nüfus kaçırıyor. Elazığ ise gelen ve giden nüfusu neredeyse dengede tutmayı başarmış durumda.

EKONOMİK DİNAMİKLER SANAYİ Mİ, TARIM MI?

İki komşu kentin ekonomik karakterleri ve üretim güçleri, resmi kurumların ve kalkınma ajanslarının raporlarında şu stratejik verilerle karşımıza çıkıyor:

Malatya: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) verilerine göre; kent, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve özellikle tekstil/konfeksiyon sektöründeki dev entegre yatırımlarıyla bölgenin sanayi lokomotiflerinden biri konumunda. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip olan ve Malatya Ticaret Borsası ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yıllık bilançoları açıklanan kuru kayısı üretimi sayesinde, kent tarımsal ihracatta tek başına milyar dolarlık hacimleri zorluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) verilerine göre; kent, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve özellikle tekstil/konfeksiyon sektöründeki dev entegre yatırımlarıyla bölgenin sanayi lokomotiflerinden biri konumunda. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip olan ve Malatya Ticaret Borsası ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yıllık bilançoları açıklanan kuru kayısı üretimi sayesinde, kent tarımsal ihracatta tek başına milyar dolarlık hacimleri zorluyor. Elazığ: Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) stratejik raporlarına göre; Elazığ, niş sektörlerdeki üretim gücüyle kendine has bir ekonomik model sergiliyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kayıtlarında yer alan zengin krom ve vişne mermeri yataklarıyla madencilikte; Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Karakaya ve Keban baraj göllerindeki kafes balıkçılığı sayesinde iç su ürünleri (alabalık) ihracatında liderliğe oynuyor. Kent ekonomi dünyasında ayrıca, tescilli Öküzgözü üzümüyle bağcılık alanında da çok güçlü bir yere sahip.

SONUÇ KAZANAN KİM?

Bu rekabetin kesin bir kazananı yok. Malatya, üretim gücü, büyükşehir vizyonu ve sanayisiyle ekonomik olarak vites yükseltirken; Elazığ ise nüfus dengesini koruma becerisi, yerel dinamiklerine bağlılığı ve daha stabil göç grafiğiyle öne çıkıyor. Fırat'ın iki yakası, birbirini besleyerek büyümeye devam ediyor.