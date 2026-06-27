Malatya genelinde evlerini kaybeden vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak amacıyla yürütülen kalıcı konut ve sosyal konut projelerinde en somut adım atılıyor. Asrın felaketinden sonra temelleri atılan ve yapımı tamamlanan binlerce konut ile ticari alanın teslim takvimi resmi olarak belirlendi. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi sakinlerinin gözü kulağı olan 18. Bölge 1. Etap projesinde de takvim netleşti.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çarmuzu Mahallesi 18. Bölge 1. Etap kapsamında inşaatı tamamlanan 770 adet konut ve 24 adet dükkan, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Depreme tam dayanıklı olarak inşa edilen bu yeni yaşam alanı; çocuk oyun parkları, yeşil alanları ve yürüyüş yollarıyla eksiksiz bir mahalle kültürü sunuyor. Uzun süredir konteyner kentlerde veya kiralık evlerde yaşayan aileler için adeta bayram havası oluşturan bu teslim süreci, eş zamanlı olarak ticari alanların da devreye girmesiyle bölge ekonomisine hareketlilik kazandıracak.

Çarmuzu Mahallesi'ndeki anahtar teslimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, yüzlerce aile daha güvenli ve huzurlu yuvalarında yeni bir hayata adım atarak depremin izlerini büyük ölçüde silmiş olacak.