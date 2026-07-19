Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, üniversitenin kuruluş felsefesine dair skandal niteliğinde bir vizyon itirafında bulundu.

Türkiye’nin siyasi tarihine damga vurmuş, Malatya’nın öz evladı ve gururu olan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adını taşıyan bir eğitim yuvasının, ilk etapta koskoca şehre butik yani küçük ve sınırlı bir yapıda kurgulanmış olması tepki çekti.

"Büyük Bir Vizyon Değil, Butik Bir Şey Planlamıştık"

Üniversitenin fikir aşamasından bugünlerine kadar her anında rol aldığını gururla anlatan Bülent Tüfenkci, aslında memleketin yetiştirdiği en büyük lidere nasıl dar bir gömlek biçmeye çalıştıklarını şu sözlerle itiraf etti:

Turgut Özal Üniversitesi'nin fikrinden, doğuşundan ve kuruluşunda imzası olan bir kardeşiniz olarak, esasında bu üniversitenin bütünlüğünde amacının ne olduğunu, nereye gittiğini, buraya nasıl geldiğini gören, bilen bir kardeşiniz olarak bugünlere gelmemizden dolayı Allah'a hamdediyorum.

Projenin ilk planlamasında Malatya’nın ve Özal isminin büyüklüğünü tam olarak yansıtmaktan uzak kalındığını gizlemeyen Tüfenkci,

"Gerçekten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta biz burayı kurarken butik bir üniversite olsun, belli bir konuda Türkiye'de öne geçsin bu amaçla yola çıktık ama sonradan böyle bütün bölümleri olan bir üniversite haline geldi"

diyerek üniversitenin kendi planladıkları gibi küçük kalamadığını, zorunlu olarak büyüdüğünü aktardı.

Malatya’nın Öz Evladına Bu Vizyon Yakıştı Mı?

Tüfenkci’nin konuşmasının satır aralarındaki bu butik üniversite yaklaşımı, Malatya gibi bölge akademisine yön veren, bünyesinden dünya çapında liderler çıkaran bir şehirde hedeflerin ne kadar küçük tutulduğunu gözler önüne serdi.

İnönü Üniversitesi gibi bir markanın yanına, Malatyalı efsane Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adıyla kurulacak ikinci bir üniversitenin dar kapsamlı bir alana sıkıştırılmak istenmesi, "Kendi memleketinde Özal’ın vizyonuna bu mu layık görüldü?" eleştirilerini de beraberinde getirdi. Türkiye'yi dünyayla entegre eden, vizyonerliğiyle bilinen Özal'ın adının, akademi dünyasında butik bir sınırla daraltılmaya çalışılması şaşkınlık yarattı.

Her ne kadar yerel siyaset ve yönetim mekanizması ilk başta vizyonu butik olarak sınırlandırmaya çalışsa da, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin bugün gelinen noktada kabuğunu kırarak büyümesi, Malatyalıların ve Turgut Özal isminin bu dar sınırları kabul etmediğini sahada bir kez daha kanıtlamış oldu.