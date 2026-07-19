Bugün Malatya sokaklarında, bağında ve bahçesinde olanlar için ezberler tamamen bozuluyor! Meteoroloji’den alınan son veriler, bugün Malatya genelinde sadece mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşanmayacağı ve gökyüzünün parçalı ve az bulutlu görünebilir ancak kapıdaki hava tam bir şok dalgası!

Üstelik tehlike sadece sıcaklıkla sınırlı değil. Öğle saatlerinden itibaren komşu iller Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimlerinde patlak verecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Malatya semalarında rüzgarın yönünü aniden değiştirecek. Hazırlıksız yakalanan üreticiyi ve vatandaşı zor durumda bırakabilecek yer yer kuvvetli ve sert esintiler kapıda!

39 Derecelik Yazıhan mı, 32 Derecelik Kuluncak mı?

Meteoroloji istasyonlarından gelen son verilere göre, bugün Malatya’da kaderinizi tamamen bulunduğunuz ilçe belirleyecek. Günün en sıcak noktası ilan edilen Yazıhan, 39 dereceye ulaşan termometreleriyle adeta çöl sıcaklarına teslim oluyor. Yazıhan’da açık havada nefes almak bile zorlaşırken, hemen arkasından 37 dereceyle Doğanyol ve Yeşilyurt kavrulma sırasına giriyor. Şehir merkezindeki betonlaşma etkisiyle Battalgazi ve Merkez ilçeleri de 35-36 derecelerde adeta fırın etkisi hissedecek.

Peki bu meteorolojik yangından kimler kaçabiliyor? Bugün sıcaktan bunalıp sığınacak yer arayanların tek kurtuluş noktası 32 derece ile Kuluncak olacak. Kuluncak, şehir ortalamasına adeta meydan okuyan serinliği ve yayla havası esintisiyle bugünün açık ara şampiyonu ilan edildi.

İlçe İlçe Günün En Yüksek Sıcaklıkları ve Risk Analizi

İşte Malatya'nın 14 ilçesinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık verileri ve dikkat edilmesi gerekenler:

Yazıhan: 39 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Günün en sıcak yeri; gölgede kalın!)

Doğanyol: 37 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Aşırı sıcak; sıvı tüketimini artırın.) Görenler tanıyamayacak! Malatya'daki enkaz döküm alanı “Orman Park” oluyor İçeriği Görüntüle

Yeşilyurt: 37 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Tarımsal sulamaya akşam saatlerinde başlayın.)

Battalgazi: 36 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Açık havada uzun süre kalmayın.)

Kale: 36 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Baraj çevresinde rüzgara dikkat.)

Pütürge: 36 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Esintili ama sıcaklık yüksek.)

Merkez: 35 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Asfalt sıcağı yüksek hissettirecektir.)

Akçadağ: 35 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Rüzgar ara ara sertleşebilir.)

Darende: 35 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Kanyon ve gölge alanları tercih edin.)

Hekimhan: 34 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Nispeten daha dengeli bir hava.)

Arapgir: 33 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Akşam saatleri serinleyecektir.)

Arguvan: 33 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Rüzgar açık alanlarda etkili olabilir.)

Doğanşehir: 33 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Yayla havası esintisi hissedilebilir.)

Kuluncak: 32 Derece (Parçalı ve az bulutlu - Malatya'nın bugün en şanslı, en serin ilçesi!)