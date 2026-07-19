İş dünyasının merakla beklediği Haziran 2026 dönemine ait dış ticaret ve üretim teşvik belgeleri netleşti. 19 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğlerle; Haziran ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) ve Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) tam listesi kamuoyuna duyuruldu. Listede ayrıca kendi isteğiyle veya bakanlık tarafından resen iptal edilen firmaların belgeleri de yer aldı.

Resmî Gazete'de Yayımlanan Belgelerin Detayları

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında, ihracatçı firmalara gümrük muafiyetli hammadde ithalatı imkanı tanıyan ve üretim süreçlerini destekleyen belgelerin haziran ayı bilançosu netleşmiş oldu. Bugün yayımlanan listeler şu başlıkları kapsıyor:

Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1): Haziran ayında ihracat taahhüdü karşılığında vergi muafiyetli ithalat izni alan firmaların tam listesi.

Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3): Yurt içindeki teslimatlara yönelik destek unsurlarından yararlanacak firmalar.

Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1): Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek üzere Türkiye gümrük bölgesi dışına gönderilmesi süreçlerine ait izinler. 16 Temmuz 2026 Malatya altın fiyatları: Çeyrek ve gram altında son durum İçeriği Görüntüle

Firma Talebiyle İptal Edilen Belgeler: Kendi isteğiyle dahilde işleme hakkından vazgeçen şirketler.

Resen İptal Edilen Belgeler: Bakanlık tarafından şartları yerine getirmediği gerekçesiyle doğrudan iptal edilen izinler.