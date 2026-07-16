Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yer alan tarihi Şire Pazarı’nda bugün öğleden sonra adeta can pazarı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pazar bünyesinde esnaflık yapan iki taraf arasında alacak verecek davası yüzünden sözlü bir tartışma başladı. Sözlü sataşmaların kısa sürede hararetlenmesiyle tartışma, silahların da devreye girdiği büyük bir kavgaya dönüştü.

Havaya Ateş Açıldı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Çıkan arbede sırasında taraflardan biri yanında bulundurduğu silahla havaya ardı ardına ateş açarak pazar yerinde büyük panik yarattı. Silah seslerinin yükseldiği kavgada, taraflar birbirlerini acımasızca darp etti. Yaşanan feci arbede ve darp sonucu 2 esnaf çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ve diğer esnafların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yunus Timleri Anında Müdahale Etti: 2 Gözaltı

Olay yerine hızla intikal eden asayiş ekipleri ve Yunus Timleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin Şire Pazarı'nda yaptığı detaylı incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş ve dolu kovan ele geçirildi. Olayın ardından pazar yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, emniyet birimlerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.