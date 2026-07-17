Günümüzde market raflarında satılan fabrikasyon ürünlerden sıkılanlar, rotayı yeniden geleneksel tariflere çevirdi. Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları’nın "Malatya Mutfak ve Yemek Kültürü" isimli eserinden derlenen asırlık formüller, tam ölçülü ve garantili reçel yapmanın sırlarını açığa çıkarıyor.

İşte ister geleneksel güneşte olgunlaştırma yöntemiyle ister modern ve pratik usulle hazırlayabileceğiniz, parmak ısırtacak en iyi kayısı reçeli tarifi ve püf noktaları!

Tam Ölçülü Kayısı Reçeli Malzemeleri

Nefis bir sonuç elde etmek için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça sade. Burada en önemli kural, meyve ve şeker dengesini bire bir koruyor.

1 kg taze kayısı (Ezilmemiş, hafif sert ve kaliteli)

1 kg toz şeker

1 fındık büyüklüğünde limon tuzu (Şekerlenmeyi önlemek için)

1,5 litrelik cam kavanoz (Saklama aşaması için)

1. YÖNTEM: Asırlık Gelenek "Güneşte Olgunlaşan Bütün Kayısı Reçeli"

Bu yöntem, Malatya’nın köylerinde yüzyıllardır uygulanan, meyvenin formunu asla kaybetmediği ve lezzetinin güneşte yoğunlaştığı en prestijli tarif.

Adım Adım Hazırlanışı:

Çekirdekleri Sihirli Dokunuşla Çıkarın: Kayısıları güzelce yıkayıp süzün. Sap kısımlarından bir bıçak ucu yardımıyla hafifçe çıtlatarak meyvenin bütünlüğünü bozmadan çekirdeklerini çıkarın.

Özel Çekirdek İçi Hazırlığı: Çıkardığınız çekirdekleri kırın, içlerini haşlayıp kabuklarını soyun ve kurumaya bırakın. Bu çekirdekler daha sonra reçelimizin içine geri dönecek!

Hafif Şurup ve Haşlama: Geniş bir tencereye şekerin yarısını ve 4-5 su bardağı suyu ekleyip kaynatın. Kaynayan şurubun içine bütün kayısıları öbek öbek atarak, eritmeden ve ezmeden hafifçe haşlayın.

Güneş Banyosu (1. Aşama): Haşlanan meyveleri kevgirle tepsine yan yana, tek sıra halinde dizin ve 5-6 saat güneşte bekletin.

Kıvam Şurubu: Tencerede kalan haşlama suyuna, şekerin diğer yarısını da ekleyerek çok koyu olmayan bir şurup hazırlayın. Limon tuzunu ekleyip ocaktan alın.

Çekirdekleri İade Edin: Güneşte bekleyen kayısıların içine, az önce soyup kuruttuğunuz kendi çekirdek içlerini sap yerinden tek tek geri yerleştirin.

Şuruplama ve Olgunlaşma: Hazırladığınız şurubun bir kısmını tepsideki kayısıların üzerine dökün. Meyveler şurubu çekince ters düz edin ve kalan şurubun tamamını boşaltın.

Son Dokunuş: Tepsinin üzerini temiz bir tülbentle örtün. Meyveler güneşte buruşup şurup tam kıvamını alana kadar bekletin. Hazır olan reçeli sıcak sıcak kavanoza koyun, soğuyunca ağzını kapatıp serin yerde saklayın.

2. YÖNTEM: Yoğun Kıvam Sevenlere "Güneşte Kurutulan Şerbetli Usul"

Meyvenin biraz daha lokumsu ve yoğun dokulu olmasını istiyorsanız bu geleneksel alternatif tam size göre:

İlk yöntemde olduğu gibi haşlanan bütün kayısıları tepsiye dizin ve çekirdeklerini içlerine yerleştirin.

Üzerine tülbent gererek 2-3 gün boyunca her gün ters düz ederek güneşte bekletin.

Kayısılar buruşup hafifçe kurur gibi olunca, ayrı yerde hazırladığınız şurubun içine atıp birkaç taşım kaynatın ve limon tuzunu ekleyin.

Tekrar tepsiye dökerek, üzerine tülbent örtüp güneşte son olgunlaşma kıvamına bırakın.

3. YÖNTEM: Modern ve Hızlı "Zamanı Kısıtlı Olanlar İçin Pratik Usul"

Geleneksel yöntemlerle günlerce uğraşacak vaktiniz yoksa, günümüzde en sık tercih edilen bu hızlı ve pratik yöntemle de harika sonuçlar alabilirsiniz:

Temizlenen kayısıları bıçakla 4 eşit parçaya kesin.

Geniş bir tencereye bir kat meyve, bir kat şeker olacak şekilde sırasıyla döşeyin ve kapağını kapatıp bir gece boyunca odasında bekletin.

Ertesi sabah kendi suyunu salan karışımı ocağa alın ve birkaç taşım kaynatın. Bu esnada üzerinde oluşan köpükleri mutlaka kaşıkla temizleyin.

Kıvam Kontrolü: Eğer kıvamı çok koyu olursa, kaynayan reçele 1 su bardağı kadar su ilave edebilirsiniz.

İdeal şurup kıvamına ulaşınca içine limon tuzunu katın ve son bir kez tülbent örtülü tepside güneşte olgunlaşmaya bırakın.

Altın Değerinde Püf Noktaları:

Köpükleri Neden Almalıyız? Reçel kaynarken üzerinde oluşan köpükler, reçelin hem mat görünmesine neden olur hem de raf ömrünü kısaltır.

Neden Limon Tuzu? Limon suyu yerine limon tuzu kullanmak, reçelin uzun süre şekerlenmeden (kristallenmeden) taptaze kalmasını sağlar.

Tülbent Önemli! Güneşte bekletme aşamalarında tepsinin üzerine tülbent germek, reçelinizi tozdan ve arılardan korurken, hava alarak ideal kıvama gelmesini sağlar.