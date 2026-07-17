Depremlerin ardından küllerinden doğan Malatya’da tarihi bir gün yaşandı. Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve bakanlıkların desteğiyle şehirde 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirten Başkan Sami Er, vizyon projelerle "Yepyeni bir Malatya" inşa ettiklerini vurguladı.

Malatya Ulaşımında Tarihi Dönüm Noktası Raylı Sistem Onaylandı!

Şehirde "Çevreyolu altı-üstü" kavramını tamamen ortadan kaldırdıklarını ve yeni alt merkezler oluşturduklarını ifade eden Başkan Sami Er, Malatyalıların ulaşım çilesini bitirecek mega projeleri peş peşe sıraladı:

Raylı Sistem Müjdesi: Malatya'nın yıllardır hayalini kurduğu Raylı Sistem Projesi resmen onaylandı.

Hızlı Tren ve Banliyö Hattı: Narlı-Malatya hızlı tren hattının ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle bu dev ihalenin içerisine Banliyö Hattı projesi de dahil edildi.

Beylerderesi’ne İkinci Viyadük: Bölge trafiğine nefes aldıracak Beylerderesi ikinci viyadük projesi hayata geçiyor. Ayrıca şehre duble bir alternatif yol daha kazandırılacak.

Kuşak Yolları Tamamlanıyor: Kuzey ve Güney Kuşak yolları tamamlandı. Kuzey Çevreyolu ise yıl sonuna kadar bitirilerek Malatya tamamen kuşak yollarıyla çevrelenmiş olacak.

35 Milyar Liralık Altyapı Atılımı ve Fırat Havzası Projesi

Geleceğin Malatya’sını inşa ederken altyapıya devasa bütçeler ayırdıklarını belirten Başkan Sami Er, 35 milyar liralık altyapı çalışması yürüttüklerini söyledi. Kentin 80 yıllık asbest borularını tamamen yenilediklerini belirten Er, çevre ve su yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:

"İkizce'de 2,2 milyar liralık yatırımla ileri biyolojik arıtma tesisi yaptık. Var olan tesisimizi yeniledik ve çamur kurutma üniteleri kurduk. Arıtılan suyu tarımsal sulamada kullanıyoruz. Malatya'da hiçbir su arıtılmadan doğaya deşarj edilmiyor. Ayrıca şehrin içme suyu riskini sıfırlamak için tarihi bir adım attık; Fırat Havzası’ndan alternatif suyu Malatya'mıza kazandıracağız."

Enkaz Sahası Yeşil Alana Dönüşüyor, Kayısı Müzesi Geliyor

Başkan Sami Er, ziyarette Bakan Yumaklı’ya iki önemli çevre ve kültür projesinin de sunumunu yaptı. Deprem sonrası enkaz döküm sahası olarak kullanılan 800 bin metrekarelik alanda ayrıştırma çalışmalarının bittiğini açıklayan Er, bu bölgeyi temiz toprakla doldurarak dev bir yeşil alan haline getireceklerini söyledi ve Buğday Pazarı projesi için destek istedi.

Ayrıca Kayısı Araştırma Enstitüsü içindeki 275 dönümlük arazide doğal yapıyı bozmadan bir "Panoramik Kayısı Müzesi" yapacaklarını belirtti. Bakan Yumaklı projeyi çok beğenerek, "Uygulanması halinde çok güzel bir proje, üzerinde çalışmaya devam edin" diyerek tam not verdi.

24 Saat Açık, Ücretsiz Çorbalı Kütüphaneye Bakanlık Övgüsü

Ziyaret programının en renkli anları ise halihazırda hizmet veren ve bölgenin en kapsamlı kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Malatya Şehir Kütüphanesi’nde yaşandı.

Başkan Sami Er, 6 bin 400 metrekare alan üzerine kurulan ve modern detaylarla donatılan yeni nesil kütüphane hakkında şu detayları paylaştı:

"Kütüphanemiz akıllı ve yeni nesil bir konseptle inşa edildi ve 7/24 esasıyla kesintisiz açık. 100 kişilik bilgisayarlı çalışma masalarımız, amfimiz, seminer ve grup çalışma alanlarımız mevcut. En önemlisi de buradaki kafemizde gençlerimize günde 3 öğün ücretsiz çorba ikram ediyoruz. Ayrıca sınırsız çay, su ve kahve hizmetimiz de tamamen ücretsiz."

Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir süre sıcak bir sohbet gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeyi çok başarılı bulduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i ve ekibini tebrik etti.