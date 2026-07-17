Malatya’da MOTAŞ A.Ş., şehir içi minibüsler, Battalgazi bölgesi H plaka ve J plakalı toplu taşıma araçlarının ücretlerine yüzde 10 oranında artış yapıldı.

Hangi Toplu Taşıma Araçlarına Zam Geldi?

Alınan Meclis kararı doğrultusunda, Malatya genelinde hizmet veren neredeyse tüm toplu taşıma ağında fiyat artışına gidildi. Zamlanan ulaşım araçları şunlar:

MOTAŞ A.Ş. araçları: Büyükşehir Belediyesine ait turuncu otobüsler ve trambüs hatları,

Şehir içi minibüsler: Kent merkezinde çalışan hatlı minibüsler,

H plakalı araçlar: Battalgazi bölgesinde yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları,

J plakalı araçlar: İlçe ve kırsal mahallelere yolcu taşıyan minibüsler.

Not: J plakalı araçların tarifelerinde hesaplama kolaylığı sağlaması adına 5 TL ve katlarına yuvarlama formülü uygulanacak.

Zararın Nedeni Ücretsiz Yolcular: “Kırsalda Yüzde 70'ten Fazlası Ücretsiz Taşınıyor”

Meclis toplantısında zam kararına yönelik Sütlüce-Durucasu hattındaki aşırı zam eleştirilere yanıt veren MOTAŞ Müdürü Mehmet Kayış, ulaşımdaki mali tablonun perde arkasını paylaştı. Deprem ve mücbir sebepler dolayısıyla uzun süredir toplu taşımaya zam yapılmadığını hatırlatan Kayış, MOTAŞ’ın geçmişteki yüzde 80'lik zarar oranını yüzde 50’lerin altına indirmeyi başardıklarını belirtmişti. Kayış, “Durucasu bölgesinde yolcuların yüzde 72'sini ücretsiz taşıyoruz. Kırsal bölgelerin genelinde bu oran yüzde 70'in üzerinde. Zararın temel nedeni bu yüksek ücretsiz taşıma oranıdır” demişti.

Öğrenci Abonmanında Avantaj

MOTAŞ Müdürü Mehmet Kayış, yapılan genel zamma rağmen öğrencilerin bütçesini koruyan abonman sisteminin detaylarına da değindi. Kentteki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bu sistemi tercih ettiğini belirten Kayış, abonman kart kullanan öğrencilerin tek biniş ücretinin 3,5 TL gibi oldukça ekonomik bir rakama denk geldiğini ifade etti.