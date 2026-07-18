Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına yol açtı. Sarsıntının hemen ardından Busabah Medya’ya özel ve çok kritik açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarının son durumunu değerlendirerek Malatyalıların merak ettiği "Büyük bir deprem daha olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Naci Görür Malatya Depremi Açıklaması

Sarsıntının ardından sıcağı sıcağına konuşan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede henüz kırılmamış hatların bulunduğuna dikkat çekti ancak panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Battalgazi’de hala kırılmamış yerler var, kırılabilir. Ama genelde küçük depremler olur. Böyle çok arızalı problemli yerlere girmemek lazım. Onun dışında çok büyük depremler olmaz.

Malatya'da Büyük Deprem Olacak Mı?

Özel açıklamalarının yanı sıra sosyal medya hesabı üzerinden de harita ve teknik verileri paylaşan Görür, sarsıntının tam olarak nerede ve hangi hat üzerinde gerçekleştiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Naci Görür, sosyal medya paylaşımında şu teknik detayları aktardı:

Malatya’da Gümüşuşağı’nda, yaklaşık 15 km derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF (Doğu Anadolu Fayı) üzerinde, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge. Geçmiş olsun.