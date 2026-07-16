Malatya’da dün akşam saatlerinde MOTAŞ atölyesinde meydana gelen ve paniğe yol açan yangının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Yurt dışı ve Dubai’deki genel müdürlük kariyerinin ardından iki yıl önce kentin ulaşım ağının başına geçen MOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Kayış, olayla ilgili sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Kayış, kamu zararından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

"4 Dakika İçerisinde İnanılmaz Bir Alev Görüyoruz"

Kamera kayıtlarının titizlikle incelendiğini belirten Mehmet Kayış, yangının çıkış anında personelin çay saatinde olduğunu ve atölyede kimsenin bulunmadığını söyledi. Yangının elektrik kablosundaki bir kısa devreden başladığını ifade eden Kayış,

"Elektrik kablosunun orada oluşmuş gözüküyor. Hemen elektrikler kesildiği için devamını göremiyoruz kamera kayıtlarında. Aslında alev 4 dakika içerisinde yükseliyor. Sonra orada görüntü kesiliyor. Zaten itfaiye 6 dakika içerisinde orada olmuş. Ama yanıcı malzemenin olduğu yerde yangın başladığı için, o kadar hızlı yükseliyor ki 4 dakika içerisinde inanılmaz bir şekilde alev görüyoruz zaten. Dumandan son 40 saniyesini göremiyoruz"

dedi.

Kayış, yangını fark eden 6 personelin 30 saniye içinde yangın tüpleriyle hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştığını fakat tiner ve boya gibi parlayıcı maddeler nedeniyle alevlere çok yaklaşamadıklarını belirtti.

Üç Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın sonrası atölyedeki son durumu paylaşan Kayış, atölye binasının panjur kısımlarının tamamen yandığını ve temizlik çalışmalarının kendi ekiplerince hızlıca yapılacağını söyledi. Hasar gören araçlar hakkında bilgi veren Genel Müdür,

"İki otobüsümüz tamamen kullanılamaz bir hâlde. Bir otobüsümüzün de ön kısmı yandığı için muhtemelen ona da veda edeceğiz. Ancak motor, şanzıman ve diferansiyel gibi hasar görmeyen kısımları aynı marka ve modelden olduğu için söküp yedek ayıracağız"

şeklinde konuştu.

"Oksijen Tüpleri Patlasa Can Kaybına Sebep Olabilirdi"

Emniyet kültürüne hayatı boyunca büyük önem verdiğini vurgulayan Mehmet Kayış, daha önce aldığı kritik önlemlerin çok daha büyük bir faciayı engellediğini ifade etti. Göreve gelir gelmez oksijen tüplerine alev geri tepmesini önleyen nozulları taktırdığını söyleyen Kayış,

"Çok şükür oksijen tüpleri patlamamış. Oksijen tüpleri patlasa personelde yaralanmalara ya da can kaybına sebep olabilirdi. Hatta ilk başladığımda depolanmış olan boyaları da atölyeden dışarıya çıkarttırmıştım. 20 metre ötedeki bir konteynere taşımıştık. Eğer bunların hepsi içeride olsaydı, çok büyük bir yangınla karşı karşıya kalırdık. Orada sadece günlük kullanım için birkaç teneke boya ve tiner mevcuttu" Malatya'da meclis 'evet' dedi, Bakan Kurum duygulandı: "Benim için büyük bir onur" İçeriği Görüntüle

şeklinde faciadan nasıl dönüldüğünü özetledi.

Bir yıl önce atölyeye kurdurduğu yangın alarm sisteminin de hayati bir rol oynadığını belirten Kayış, personelin dinlenmede olmasına rağmen yangını 3 dakika içinde fark etmesini bu alarmlara borçlu olduklarını ekledi.

Bakım Çalışmaları Durmayacak, Geçici Atölye Devreye Giriyor

Okulların açılmasına az bir süre kala bakım periyotlarının aksamaması için acil durum planını devreye soktuklarını belirten Kayış, yaz sezonunun yolculuk talebinin en düşük olduğu ve genel bakımların yapıldığı kritik bir dönem olduğunu hatırlattı. Bakım sürecinin durmasını istemediklerini vurgulayan Kayış,

"Hızlı bir şekilde bakım atölyemizi tekrar aktif edeceğiz. Geçici 10 günlüğünü kaybetmemek için başka bir atölye kısmında bakımlara devam ettireceğiz. Okullar açıldığında yolculuğun yoğunlaştığı döneme hazır olmamız gerekiyor"

açıklamasında bulundu.

"Hedef Tabii Ki Sıfır Yangın Olmalı"

Gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına güvenlik önlemlerini ve bütçe önceliklerini tamamen değiştireceklerini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Kayış,

"Bu tür petrol yangınlarını suyla söndürmeniz mümkün değil. Yeni yapacağımız yerde sabit karbondioksit söndürme sistemi de koyacağız. 3 aylık periyotlarda olan personel yangın eğitimlerini artık daha sıklaştırıp aylık periyoda düşüreceğim. Biz yönetici olarak ne yapacağız? Bunu daha minimize etmek için elimizden geldiğince hedef tabii ki sıfır yangın olmalı. Önce can emniyetini koruyacağız"

diye sözlerini noktaladı.