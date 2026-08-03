Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde TIR ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Üç Araç Birbirine Girdi Kaza



Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Güzelköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı TIR ve 44 BL 055 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.



Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan 2'si Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise Malatya merkezdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.