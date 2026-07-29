Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, yeni sezonda teknik kadronun şekillendiği ve hazırlıkların bu ekip yönetiminde sürdürüleceği belirtildi. TFF 3. Lig’de şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurtspor, sezon sonunda bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Malatya Yeşilyurtspor’un 2026-2027 Sezonu Teknik Kadrosu

Malatya Yeşilyurtspor’da teknik direktörlük görevini Mehmet Ak üstlenecek. Kulüp tarafından açıklanan 13 kişilik teknik ekipte şu isimler yer alıyor:

• Teknik Direktör: Mehmet Ak

• Yardımcı Antrenörler: Dr. Erkan Babür, Erhan Gözetlik, Celal Çırpanlı

• Atletik Performans Antrenörü: Berkay Savsın

• Video Performans Antrenörü: Hakan Koç

• Kaleci Antrenörü: Atalay Kazancı

• Genel Kaptan: Nevzat Topal

• Kulüp Doktoru: Dr. Cahit Günaydın

• Fizyoterapist: Barış Akkaya

• Masör: Bekir Sever

• Malzemeciler: Eren İriş, Selim Durak

Malatya’nın Tek Temsilcisi Olacak

Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesiyle birlikte Malatya’nın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumuna gelen Yeşilyurtspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirerek hazırlıklarına devam edecek.